28 nov. 2025

Rodrigo Gómez

Rodrigo Gómez
Cerro Porteño
Rodrigo Gómez está viviendo el sueño
Cerro Porteño está a una victoria de ser campeón y Rodrigo Gómez, uno de los rostros nuevos del Ciclón señaló que esta posibilidad “es un sueño hecho realidad”.
Noviembre 28, 2025 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10