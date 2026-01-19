19 ene. 2026
Cerro Porteño

Juan Carlos Pettengill: “Hicimos un mercado de pases excelente”

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, sacó pecho por las contrataciones realizadas por la Comisión Directiva que dejará la entidad en los próximos días.

Enero 19, 2026 12:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Santiago Mosquera.jpg

Santiago Mosquera, futbolista colombiano de Cerro Porteño.

Juan Carlos Pettengil, vicepresidente de Cerro Porteño, conversó este lunes al mediodía con Fútbol a lo Grande sobre la actulidad del Ciclón en estas últimas semanas previo a lo que serán las elecciones en Cerro Porteño.

El directivo azulgrana se refirió al último refuerzo concretado. “Pablo Vegetti es un Clase A para nosotros. Es de las características que estamos buscando, lo esperamos muy pronto”, indicó.

Además sacó pecho por los cuatro refuerzos que concretaron. “Hicimos un mercado de pases excelente con Santiago Mosquera, Cristhian Paredes, Mateo Klimowicz y Pablo Vegetti”, destacó.

Por último habló de los números y el presente de Vegetti. “Es sorprendente los goles y los partidos jugados en los últimos tres años. Ayer se despidió como un ídolo y fue capitán del Vasco, por eso queríamos tener prudencia”, cerró.

Juan Carlos Pettengill Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G-55i7FWwAALgm3.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño iguala sin goles ante San Lorenzo
El supercampeón paraguayo Cerro Porteño no pasó del empate sin goles ante San Lorenzo de Almagro en duelo de azulgranas disputado en tierras charrúas.
Enero 17, 2026 10:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Sin título.jpg
Cerro Porteño
La acción que derivó en la tempranera expulsión de Matías Pérez
Matías Pérez, defensor de Cerro Porteño, se marchó tempraneramente expulsado ante San Lorenzo de Almagro por un cruce con Alexis Cuello.
Enero 17, 2026 09:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Jonathan Torres
Cerro Porteño
El campeón de América que quiere a Jonatan Torres
Un importante equipo del continente está interesado en Jonatan Torres, delantero argentino de Cerro Porteño.
Enero 17, 2026 05:48 p. m.
rejala carlos_64039023.jfif
Cerro Porteño
Carlos Rejala desafía a Blas Reguera
Carlos Rejala desafió a Blas Reguera, su rival en las próximas elecciones presidenciales de Cerro Porteño, a un debate con propuestas.
Enero 17, 2026 01:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño se retira del mercado de pases
Enrique Biedermann, miembro del Departamento de Fútbol de Cerro Porteño, anunció que con la llegada de Pablo Veggetti se cierra el cupo de contrataciones en Barrio Obrero.
Enero 17, 2026 01:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava_63646211.jpg
Cerro Porteño
El probable equipo de Jorge Bava para medir a San Lorenzo
El supercampeón Cerro Porteño prepara su onceno estelar para medir a San Lorenzo de Argentina por la Serie Río de la Plata.
Enero 17, 2026 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más