Juan Carlos Pettengill: “Hicimos un mercado de pases excelente”

Juan Carlos Pettengil, vicepresidente de Cerro Porteño, conversó este lunes al mediodía con Fútbol a lo Grande sobre la actulidad del Ciclón en estas últimas semanas previo a lo que serán las elecciones en Cerro Porteño.

El directivo azulgrana se refirió al último refuerzo concretado. “Pablo Vegetti es un Clase A para nosotros. Es de las características que estamos buscando, lo esperamos muy pronto”, indicó.

Además sacó pecho por los cuatro refuerzos que concretaron. “Hicimos un mercado de pases excelente con Santiago Mosquera, Cristhian Paredes, Mateo Klimowicz y Pablo Vegetti”, destacó.

Por último habló de los números y el presente de Vegetti. “Es sorprendente los goles y los partidos jugados en los últimos tres años. Ayer se despidió como un ídolo y fue capitán del Vasco, por eso queríamos tener prudencia”, cerró.

