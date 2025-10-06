06 oct. 2025
Torneo Clausura

Roberto Nanni: “Es un penal chiquito, un penal de VAR”

Roberto Nanni debutó en el banquillo del Sportivo Ameliano con una derrota ante Olimpia. De la acción que definió el resultado dijo que fue “un penal chiquito, un penal de VAR”.

Octubre 06, 2025 12:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Roberto Nanni

Foto: Gentileza - Sportivo Ameliano

El Sportivo Ameliano cayó ante Olimpia por 2-1 en los minutos finales del partido en el partido que significó el debut de Roberto Nanni como entrenador de un equipo de Primera División.

Es un penal chiquito, un penal de VAR”, declaró en charla para el programa Fútbol a lo Grande acerca de la jugada que derivó en el segundo tanto decano.

“Interpreto que él (Francisco Báez) quiere fijar la marca, lo toma de la camiseta y toca con la mano. No discuto lo del VAR que obviamente lo vieron bien. Son cosas que pasan, pero debemos tratar que no pase. Son accidentes que forman parte del juego”, explicó.

“Nos convirtieron sobre el final y no nos alcanzó para conseguir un resultado positivo”, añadió el argentino. A pesar del resultado rescata “el compromiso de los chicos, se mataron, corrieron”.

Roberto Nanni indicó que encontró “un plantel golpeado, con poca confianza, que le cuesta jugar”. De cara a lo que se viene, espera “imponer un poco más de intensidad, de físico a la hora de tenerla y la hora de no tenerla”. El Sportivo Ameliano solo tiene 11 unidades y es el penúltimo de la clasificación.

Sportivo Ameliano Roberto Nanni Olimpia
Redacción D10
