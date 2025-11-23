Cerro Porteño quiere festejar con su pueblo

Cerro Porteño enfrenta en La Nueva Olla a Libertad, buscando mantener la ventaja en la cima del Clausura, atento además a lo que pueda ocurrir en Mallorquín entre General Caballero y Guaraní.

El Azulgrana, que no contará con el aforo total de su estadio (se redujo la capacidad al inhabilitarse el sector de Gradería Novena y Platea Visitante), de igual manera tendrá un acompañamiento importante, ya que si se da la combinación de resultados (triunfar y que Guaraní no gane), puede celebrar ya el título con su gente.

El Ciclón tiene dos bajas en su equipo titular, la del defensor Matías Pérez por suspensión y el atacante Federico Carrizo por lesión. A su vez Libertad quiere aguar la fiesta del Azulgrana y prolongar la definición.