Guaraní no tiene margen de error

El compromiso arranca a las 18:00, y el Indio necesita recuperar en confianza, luego de hilar dos derrotas en el Torneo de Primera de manera sucesiva, que hizo a que pierda su condición de líder de torneo, agregando además la eliminación en Copa Paraguay, cuando la apuesta fuerte en la Toldería era por obtener la doble corona.

Víctor Bernay cuenta con plantel completo para este choque, por lo que pondrá lo mejor en busca de un resultado positivo.

A su vez el General Caballero que está cumpliendo sus últimas presentaciones en el torneo de Primera, ya que perdió la categoría, quiere cerrar el año sumando triunfos, como parte de las celebraciones que tendrá con su gente, por el título obtenido en Copa Paraguay.