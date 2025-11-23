23 nov. 2025
Torneo Clausura

Guaraní no tiene margen de error

Guaraní mide a General Caballero en la ciudad de Juan León Mallorquín, con la obligación de ganar si quiere estirar la lucha hasta la última fecha en el Torneo Clausura.

Noviembre 23, 2025 01:46 a. m. 
Por Redacción D10
General Caballero JLM Guaraní

Guaraní y General Caballero JLM se medirán en Ka’arendy.

Foto: Gentileza - APF

El compromiso arranca a las 18:00, y el Indio necesita recuperar en confianza, luego de hilar dos derrotas en el Torneo de Primera de manera sucesiva, que hizo a que pierda su condición de líder de torneo, agregando además la eliminación en Copa Paraguay, cuando la apuesta fuerte en la Toldería era por obtener la doble corona.

Víctor Bernay cuenta con plantel completo para este choque, por lo que pondrá lo mejor en busca de un resultado positivo.

A su vez el General Caballero que está cumpliendo sus últimas presentaciones en el torneo de Primera, ya que perdió la categoría, quiere cerrar el año sumando triunfos, como parte de las celebraciones que tendrá con su gente, por el título obtenido en Copa Paraguay.

Guaraní General Caballero Torneo Clausura
Redacción D10
