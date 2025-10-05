Remontada del Decano ante Ameliano

Olimpia superó por 2-1 al Sportivo Ameliano, un duelo que perdía por 0-1 en la primera mitad. Sin embargo lo dio vuelta en la complementaria. Esta es la primera vez que el Decano logró ganar dos partidos seguidos en el Clausura 2025.

A los 14' el defensor Hugo Benítez, ex Olimpia sufrió un golpe en la cabeza produciéndole un corte, el hecho se produjo en una acción casual producto de la intensidad del partido.

Recién a los 20 minutos llegó la primera sensación prometedora de gol para el Franjeado, un descuido de Hugo Benítez el futbolista lesionado permitió que Sebastián Ferreira de media chilena ensaya un remate que salió desviado.

A los 37' Estivel Moreira aprovecha el error en el despeje por parte de Axel Alfonso, para anotar el gol inicial para el 0-1 de la V Azulada.

A los 40' el portero Miguel Martínez se luce con una tapada monumental ante la incursión de Iván Leguizamón. Un poco más tarde, a los 50' llegó la mejor incursión del Franjeado, producto de un balón filtrado para Rodney Redes para que el ofensivo dispare a centímetros del poste izquierdo de Martínez.

En la complementaria, el entrenador Éver Hugo Almeida introdujo un par de cambios en Olimpia y tuvo efectos positivos. El Franjeado se adueñó de las acciones y con mucho empuje logró el tanto del empate a los 64' por intermedio de Fernando Cardozo. Posteriormente continuó con el mismo plan, tuvo un par de opciones nuevamente en los pies de Cardozo y de Hugo Quintana.

A los 87' se produjo una acción en acción en el área de Ameliano, donde Francisco Báez

90+1' Rodney Redes con un remate potente que intuye Miguel Martínez adelanta al Decano en el partido.

El juez ordenó 9 minutos de adición y en ese tiempo apareció la figura de Gastón Olveira para tapar en tres ocasiones las intenciones de Ameliano de emparejar el las acciones.

Con esta victoria el Franjeado consigue capitalizar su segunda victoria al hilo, la primera desde la llegada de Almeida en el club.