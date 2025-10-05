04 oct. 2025
Torneo Clausura

Remontada del Decano ante Ameliano

Olimpia superó por 2-1 al Sportivo Ameliano, un duelo que perdía por 0-1 en la primera mitad. Sin embargo lo dio vuelta en la complementaria. Este es la primera vez que el Decano logra ganar dos partidos seguidos en el Clausura 2025.

Octubre 04, 2025 09:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia.jfif

Olimpia festeja la remontada conseguida ante Ameliano en Capiatá.

Foto: APF

Olimpia superó por 2-1 al Sportivo Ameliano, un duelo que perdía por 0-1 en la primera mitad. Sin embargo lo dio vuelta en la complementaria. Esta es la primera vez que el Decano logró ganar dos partidos seguidos en el Clausura 2025.

A los 14' el defensor Hugo Benítez, ex Olimpia sufrió un golpe en la cabeza produciéndole un corte, el hecho se produjo en una acción casual producto de la intensidad del partido.

Recién a los 20 minutos llegó la primera sensación prometedora de gol para el Franjeado, un descuido de Hugo Benítez el futbolista lesionado permitió que Sebastián Ferreira de media chilena ensaya un remate que salió desviado.

A los 37' Estivel Moreira aprovecha el error en el despeje por parte de Axel Alfonso, para anotar el gol inicial para el 0-1 de la V Azulada.

A los 40' el portero Miguel Martínez se luce con una tapada monumental ante la incursión de Iván Leguizamón. Un poco más tarde, a los 50' llegó la mejor incursión del Franjeado, producto de un balón filtrado para Rodney Redes para que el ofensivo dispare a centímetros del poste izquierdo de Martínez.

En la complementaria, el entrenador Éver Hugo Almeida introdujo un par de cambios en Olimpia y tuvo efectos positivos. El Franjeado se adueñó de las acciones y con mucho empuje logró el tanto del empate a los 64' por intermedio de Fernando Cardozo. Posteriormente continuó con el mismo plan, tuvo un par de opciones nuevamente en los pies de Cardozo y de Hugo Quintana.

A los 87' se produjo una acción en acción en el área de Ameliano, donde Francisco Báez

90+1' Rodney Redes con un remate potente que intuye Miguel Martínez adelanta al Decano en el partido.

El juez ordenó 9 minutos de adición y en ese tiempo apareció la figura de Gastón Olveira para tapar en tres ocasiones las intenciones de Ameliano de emparejar el las acciones.

Con esta victoria el Franjeado consigue capitalizar su segunda victoria al hilo, la primera desde la llegada de Almeida en el club.

Olimpia Ameliano
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G2Dbl7mWoAAh1Tx.jpeg
Torneo Clausura
Estreno con expectativas
En Cerro arranca la era de un Jorge Bava que quiere el Clausura y la Copa Paraguay. Con una victoria ante Recoleta, el Ciclón dormirá como puntero de la competencia.
Octubre 03, 2025 06:59 a. m.
 · 
Redacción D10
rreco.jfif
Torneo Clausura
Recoleta golea a Ameliano y logra su tercer triunfo al hilo
Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Villeta y consiguió su tercera victoria consecutiva en el campeonato Clausura.
Septiembre 29, 2025 07:36 p. m.
el2demayo.jfif
Torneo Clausura
El 2 de Mayo vence al General y sigue en racha
El 2 de Mayo de Felipe Giménez sigue sumando puntos valiosos en el torneo Clausura 2025.
Septiembre 28, 2025 05:35 p. m.
14.jpg
Torneo Clausura
2 de Mayo vs. General Caballero: Paso a paso
2 de Mayo de Pedro Juan Caballero recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Río Parapití a partir de las 15:30.
Septiembre 28, 2025 12:50 p. m.
 · 
Redacción D10
G1oxmAlXEAAkS_6.jpg
Torneo Clausura
Olimpia, listo para medir a Tembetary
Olimpia está listo para lo que será un nuevo compromiso ante el Atlético Tembetary, su verdugo en Copa Paraguay, ahora por el torneo Clausura 2025.
Septiembre 27, 2025 10:30 p. m.
 · 
Redacción D10
GmAFqRaW4AAVkkw.jpg
Torneo Clausura
2 de Mayo busca alargar su racha de victorias
El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero recibe esta tarde desde las 15:30 a General Caballero.
Septiembre 27, 2025 10:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más