Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
23 nov. 2025
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Clausura
Cerro Porteño vs. Libertad: Paso a paso
Cerro Porteño y Libertad se enfrentan a las 18:00 en el estadio La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura. El Ciclón quiere gritar campeón en Barrio Obrero.
Noviembre 23, 2025 10:57 a. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Cerro Porteño y Libertad se miden en La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Cerro Porteño
Torneo Clausura
Libertad
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Nacional sonríe sobre el final ante Ameliano
Nacional no falló de local y sobre el final encontró una victoria sobre Ameliano.
Noviembre 20, 2025 09:51 p. m.
Torneo Clausura
Terminó la pausa y arranca la fecha 21
Después de una breve pausa en el torneo Clausura 2025, hoy arranca una nueva fecha que puede ser determinante para la consagración, que se podía concretar el domingo. En la antesala, este jueves, se disputarán dos partidos.
Noviembre 20, 2025 08:03 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Así se jugará la penúltima fecha
La fecha 21 del torneo Clausura fue confirmada este miércoles por la APF.
Noviembre 12, 2025 12:51 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Pódcast: La penúltima, más candente que nunca
El líder Cerro Porteño tiene la visita de Libertad y Guaraní deberá ir a Mallorquín. La penúltima fecha del Clausura podría ser decisiva. En Hora Deportiva analizamos lo que se viene.
Noviembre 11, 2025 11:04 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Nacional gana y asegura el cupo internacional
Nacional se impuso a Atlético Tembetary por 2-0, en compromiso disputado en Villa Elisa, para asegurar su cupo a la Copa Sudamericana de la próxima temporada.
Noviembre 10, 2025 09:38 p. m.
Torneo Clausura
Apuntando a la Sudamericana
Con dos compromisos se cierra este lunes la antepenúltima fecha (ronda 20) del torneo Clausura 2025.
Noviembre 10, 2025 08:57 a. m.
·
Redacción D10
Carga Más