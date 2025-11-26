Sigue la quinta fecha en la Champions

Los tres equipos que están en la cima de la tabla de posiciones, con 12 puntos, juegan hoy por la 5ª fecha de la Champions League, dos de ellos enfrentándose entre sí. En uno de los partidos más interesantes del día, a las 17:00 se enfrentarán el Arsenal inglés y el Bayern alemán, de los más regulares hasta ahora.

A la misma hora jugarán Olympiacos-Real Madrid, Sporting-Brujas, Frankfurt-Atalanta, Liverpool-PSV, Atlético Madrid-Inter y PSG-Tottenham. Antes, a las 14:45, serán los equipos de Copenhague y Kairat los que se encuentren.