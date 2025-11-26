26 nov. 2025
Sigue la quinta fecha en la Champions

La semana de emociones continúa en la Champions League, con duelos atractivos en la cartelera.

Noviembre 26, 2025 09:48 a. m. 
Por Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRID

Mbappe, referente del ataque del Madrid.

Foto: AFP

Los tres equipos que están en la cima de la tabla de posiciones, con 12 puntos, juegan hoy por la 5ª fecha de la Champions League, dos de ellos enfrentándose entre sí. En uno de los partidos más interesantes del día, a las 17:00 se enfrentarán el Arsenal inglés y el Bayern alemán, de los más regulares hasta ahora.

A la misma hora jugarán Olympiacos-Real Madrid, Sporting-Brujas, Frankfurt-Atalanta, Liverpool-PSV, Atlético Madrid-Inter y PSG-Tottenham. Antes, a las 14:45, serán los equipos de Copenhague y Kairat los que se encuentren.

Redacción D10
Cristiano Ronaldo
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo, sancionado un partido y dos más condicionados
Cristiano Ronaldo, internacional de la selección portuguesa de fútbol, ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción- que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia- y dos más, pero condicionados a su comportamiento.
Noviembre 25, 2025 12:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Rafael Nadal
Fútbol Internacional
Nadal opina sobre el caso Vinicius
Rafael Nadal, que hace un año se retiró del tenis profesional reconocido como uno de los mejores deportistas de la historia, destacado seguidor del Real Madrid, opinó que el asunto Vinicius y su relación con Xabi Alonso, su entrenador, se soluciona hablando y que el jugador debe entender quién es la autoridad.
Noviembre 25, 2025 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL SOCIEDAD
Fútbol Internacional
Duelos vitales
Un total de nueve compromisos se disputarán hoy por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.
Noviembre 25, 2025 07:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Tribute to Diego Armando Maradona in Naples
Fútbol Internacional
Maradona sigue vivo en la memoria de Nápoles
“Como si hubiera muerto un familiar”, confiesa el napolitano Luigi al recordar la muerte de Diego Armando Maradona hace cinco años, un sentimiento que se extiende por toda Nápoles, repleta de homenajes al astro argentino y donde el pesar por su pérdida se mantiene todavía hoy entre aficionados de todas las generaciones.
Noviembre 25, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
G6jlytVWQAA9ThV.jpeg
Fútbol Internacional
Racing eliminó a River y se clasificó a cuartos de final del Torneo Clausura
Racing Club se impuso por 3-2 ante River Plate y accedió a los cuartos de final del Torneo Clausura.
Noviembre 25, 2025 07:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Estudiante.jfif
Fútbol Internacional
AFA abre expediente a Estudiantes de La Plata por ignorar al campeón Rosario Central
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió este lunes un expediente a Estudiantes de La Plata por transformar en un acto de repudio el tradicional pasillo ofrecido como homenaje al equipo que ha obtenido reconocimiento a su desempeño.
Noviembre 24, 2025 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
