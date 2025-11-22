Recoleta festeja en el Río Parapití

Recoleta fue letal para el “2”. Fue letal no porque haya goleado ni se haya enseñoreado de fútbol, sino porque aprovechó las que tuvo y, luego de controlar el juego sin tener la pelota, venció por 0-2 a un todavía mareado 2 de Mayo, que no tuvo demasiadas ideas donde deben imperar para ganar un partido: el ataque.

Los autores de los goles fueron Wilfrido Báez (3’), luego de una buena combinación por izquierda, un cabezazo suyo y el desvío en un defensor del conjunto norteño; y Lucas González (90’+2), tras errar dos veces el mismo penal y en el descuento.

El “2", que venía de perder la final de la Copa Paraguay, recibe otro duro golpe. Reco, por su parte, va cerrando un exitoso 2025.