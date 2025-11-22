21 nov. 2025
Torneo Clausura

Recoleta festeja en el Río Parapití

Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Pedro Juan Caballero y derrotó por 2-0 al 2 de Mayo por la penúltima fecha del Clausura.

Noviembre 21, 2025 09:33 p. m.
dfhdsfsdf.jfif

Recoleta triunfó en el Norte.

Foto: APF.

Recoleta fue letal para el “2”. Fue letal no porque haya goleado ni se haya enseñoreado de fútbol, sino porque aprovechó las que tuvo y, luego de controlar el juego sin tener la pelota, venció por 0-2 a un todavía mareado 2 de Mayo, que no tuvo demasiadas ideas donde deben imperar para ganar un partido: el ataque.

Los autores de los goles fueron Wilfrido Báez (3’), luego de una buena combinación por izquierda, un cabezazo suyo y el desvío en un defensor del conjunto norteño; y Lucas González (90’+2), tras errar dos veces el mismo penal y en el descuento.

El “2", que venía de perder la final de la Copa Paraguay, recibe otro duro golpe. Reco, por su parte, va cerrando un exitoso 2025.

Torneo Clausura Recoleta 2 de Mayo
Más contenido de esta sección
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Torneo Clausura
Pódcast: La penúltima, más candente que nunca
El líder Cerro Porteño tiene la visita de Libertad y Guaraní deberá ir a Mallorquín. La penúltima fecha del Clausura podría ser decisiva. En Hora Deportiva analizamos lo que se viene.
Noviembre 11, 2025 11:04 a. m.
 · 
Redacción D10
nvgdf.jpg
Torneo Clausura
Nacional gana y asegura el cupo internacional
Nacional se impuso a Atlético Tembetary por 2-0, en compromiso disputado en Villa Elisa, para asegurar su cupo a la Copa Sudamericana de la próxima temporada.
Noviembre 10, 2025 09:38 p. m.
GzECi5-XgAATb5t.jpg
Torneo Clausura
Apuntando a la Sudamericana
Con dos compromisos se cierra este lunes la antepenúltima fecha (ronda 20) del torneo Clausura 2025.
Noviembre 10, 2025 08:57 a. m.
 · 
Redacción D10
G5WQf_iWMAAOs_w.jpg
Torneo Clausura
Guaraní extiende su crisis y vuelve a fallarle a sus hinchas
Guaraní encadenó ante Libertad su tercera derrota de manera consecutiva y también perdió su condición de líder del torneo Clausura que ahora lo tiene a Cerro Porteño en lo más alto por un punto.
Noviembre 09, 2025 08:12 p. m.
 · 
Redacción D10
FECHA PASO A PASO D10 (1).jpg
Torneo Clausura
Guaraní vs. Libertad: Paso a paso
Guaraní recibe a Libertad desde las 18:00 en el estadio La Arboleda por la fecha 20 del torneo Clausura buscando reencontrarse con el triunfo y seguir en su lucha por el título.
Noviembre 09, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
FECHA PASO A PASO D10.jpg
Torneo Clausura
Trinidense vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Cerro Porteño visita a Sportivo Trinidense a las 18:00 en La Huerta por la fecha 20 del torneo Clausura en busca del triunfo que le permita mantener su condición de líder.
Noviembre 09, 2025 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más