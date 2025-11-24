24 nov. 2025
Torneo Clausura

Bernay, “convencido” en lograr el objetivo de ganar el Clausura

El entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, espera una ayuda de Tembetary en la fecha 22 para lograr el título 12 de Aborigen en la Primera División.

Por Redacción D10
Víctor Bernay confía en su equipo y en la posibilidad de un tropiezo del Ciclón ante Tembetary.

Víctor Bernay, DT de Guaraní, se mostró optimista después de la victoria 2-0 sobre General Caballero. El estratega señaló que sigue firme la posibilidad de quedarse con el título y están convencidos que lograrán el objetivo. “Estamos convencidos de que tenemos las chances posibles de ser campeón. Cualquiera le puede ganar a cualquiera”, manifestó durante la rueda de prensa en Mallorquín.

El Legendario se encuentra a un punto del líder Cerro Porteño (43), a falta de una fecha para la culminación del Clausura 2025. A propósito, sobre la jornada 22, el Aborigen será local en el estadio Erico Galeano este domingo (18:00) ante el Luqueño.

En tanto, en simultáneo, el Ciclón medirá a Tembetary. “Estamos focalizados que tenemos que hacer el trabajo y esperar que Tembetary, con los grandes jugadores que tiene, le quite puntos al puntero”, expresó Bernay.

