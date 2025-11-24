Bernay, “convencido” en lograr el objetivo de ganar el Clausura

Víctor Bernay, DT de Guaraní, se mostró optimista después de la victoria 2-0 sobre General Caballero. El estratega señaló que sigue firme la posibilidad de quedarse con el título y están convencidos que lograrán el objetivo. “Estamos convencidos de que tenemos las chances posibles de ser campeón. Cualquiera le puede ganar a cualquiera”, manifestó durante la rueda de prensa en Mallorquín.

El Legendario se encuentra a un punto del líder Cerro Porteño (43), a falta de una fecha para la culminación del Clausura 2025. A propósito, sobre la jornada 22, el Aborigen será local en el estadio Erico Galeano este domingo (18:00) ante el Luqueño.

En tanto, en simultáneo, el Ciclón medirá a Tembetary. “Estamos focalizados que tenemos que hacer el trabajo y esperar que Tembetary, con los grandes jugadores que tiene, le quite puntos al puntero”, expresó Bernay.