26 nov. 2025
Torneo Clausura

Ameliano y Trinidense se despiden en Villeta

Ameliano vs. Trinidense será el partido inicial de este último capítulo del Clausura cuya denominación se refiere a los 90 años de vida institucional del Triqui, uno de los tradicionales equipos de Trinidad.

Noviembre 26, 2025 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
DDU_9644_58844287.jpg

Despedida de año con la mirada puesta en los puntos.

Foto: Daniel Duarte.

El juego tendrá su inicio desde las 17:00 en el estadio Ameliano-Villeta, coliseo deportivo que fue inaugurado este año.

Para la V Azulada la victoria es necesaria para sumar puntos en el promedio para el próximo año, mientras que para el Auriazul de Trinidad será un juego de trámite, atendiendo que se encuentra bien en el promedio y además se encuentra clasificado para la Copa Sudamericana 2026.

En cuanto a los resultados inmediatos que se dieron en la jornada anterior podemos mencionar que Ameliano viene de caer ante Nacional 2-0, ambos goles llegaron sobre el final del compromiso. En el caso de Trinidense, capitalizó su tercer empate al hilo, en la fecha 21 ante Tembetary 1-1.

Ameliano Trinidense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FECHA PASO A PASO D10 (1).jpg
Torneo Clausura
General Caballero vs. Guaraní: Paso a paso
General Caballero, campeón de la Copa Paraguay, recibe a Guaraní a partir de las 18:00 por la fecha 21 del torneo Clausura. El Legendario está obligado a ganar para seguir su lucha por el título.
Noviembre 23, 2025 11:03 a. m.
 · 
Redacción D10
FECHA PASO A PASO D10.jpg
Torneo Clausura
Cerro Porteño vs. Libertad: Paso a paso
Cerro Porteño y Libertad se enfrentan a las 18:00 en el estadio La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura. El Ciclón quiere gritar campeón en Barrio Obrero.
Noviembre 23, 2025 10:57 a. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM Guaraní
Torneo Clausura
Guaraní no tiene margen de error
Guaraní mide a General Caballero en la ciudad de Juan León Mallorquín, con la obligación de ganar si quiere estirar la lucha hasta la última fecha en el Torneo Clausura.
Noviembre 23, 2025 01:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Sergio Araujo Juan Manuel Iturbe
Torneo Clausura
Cerro Porteño quiere festejar con su pueblo
Cerro Porteño recibe a Libertad desde las 18:00 en La Nueva Olla. Ganando, y con un tropiezo de Guaraní, el Ciclón será campeón.
Noviembre 23, 2025 01:43 a. m.
 · 
Redacción D10
dfhdsfsdf.jfif
Torneo Clausura
Recoleta festeja en el Río Parapití
Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Pedro Juan Caballero y derrotó por 2-0 al 2 de Mayo por la penúltima fecha del Clausura.
Noviembre 21, 2025 09:33 p. m.
2 de Mayo vs Recoleta_64263569.jpg
Torneo Clausura
El Gallo buscará sanar la herida
Noviembre 21, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más