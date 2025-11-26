Ameliano y Trinidense se despiden en Villeta

El juego tendrá su inicio desde las 17:00 en el estadio Ameliano-Villeta, coliseo deportivo que fue inaugurado este año.

Para la V Azulada la victoria es necesaria para sumar puntos en el promedio para el próximo año, mientras que para el Auriazul de Trinidad será un juego de trámite, atendiendo que se encuentra bien en el promedio y además se encuentra clasificado para la Copa Sudamericana 2026.

En cuanto a los resultados inmediatos que se dieron en la jornada anterior podemos mencionar que Ameliano viene de caer ante Nacional 2-0, ambos goles llegaron sobre el final del compromiso. En el caso de Trinidense, capitalizó su tercer empate al hilo, en la fecha 21 ante Tembetary 1-1.