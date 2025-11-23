23 nov. 2025
Torneo Clausura

Guaraní gana y se aferra a la esperanza de ganar el título

Guaraní supera sin complicaciones por 2-0 al General Caballero, en Mallorquín, y estira la definición del Clausura para la última fecha del torneo. La jornada 22 promete ser para el infarto.

Noviembre 23, 2025 08:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní.jfif

El goleador del partido, Edgar Zaracho (4) festeja su tanto con Juan Patiño.

Foto: Copa de Primera APF

Guaraní cumplió en Juan León Mallorquín, superó con autoridad (2-0) al campeón de la Copa Paraguay, Gral. Caballero por la fecha 21, y continúa con chances de llegar al título del Clausura 2025.

Con la victoria, el Legendario suma 42 puntos en el clasificatorio, y quedó a un punto de Cerro Porteño (43) quién venció a Libertad por 1-0 en la Nueva Olla. El campeonato se definirá en la última fecha con los siguientes cruces: Guaraní vs. Luqueño y Tembetary vs. Cerro Porteño.

En cuanto al trámite del partido, el Legendario viajó a Mallorquín (260 Km) con la consigna de sellar la victoria y lo consiguió. A los 28' gracias a un tiro de esquina, el defensor Edgar Zaracho intuye una habilitación en el corazón del área rival y se anticipa al zaguero Jorge González para enviar el balón al fondo del arco del guardameta Luis Guillén del Rojo Mallorquino.

En la complementaria, el duelo fue muy reñido y dividido. El local decidido a buscar el empate. Mientras que Guaraní se agolpó bien en zona media para contener el avance rival.

Pero sobre el final, el Cacique volvió a encajar otro flechazo. A los 88' Richard Torales marcó el segundo para tranquilidad de la parcialidad aborigen.

Guaraní General Caballero Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
2 de Mayo vs Recoleta_64263569.jpg
Torneo Clausura
El Gallo buscará sanar la herida
Noviembre 21, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Quintana_63387735.jpg
Torneo Clausura
Por el honor
Olimpia choca con Luqueño en Itauguá, por la penúltima fecha del torneo Clausura (17:00).
Noviembre 21, 2025 07:14 a. m.
584785178_1171258808316103_5019649813157295097_n.jpg
Torneo Clausura
Nacional sonríe sobre el final ante Ameliano
Nacional no falló de local y sobre el final encontró una victoria sobre Ameliano.
Noviembre 20, 2025 09:51 p. m.
Sportivo Ameliano 2 de Mayo
Torneo Clausura
Terminó la pausa y arranca la fecha 21
Después de una breve pausa en el torneo Clausura 2025, hoy arranca una nueva fecha que puede ser determinante para la consagración, que se podía concretar el domingo. En la antesala, este jueves, se disputarán dos partidos.
Noviembre 20, 2025 08:03 a. m.
 · 
Redacción D10
La Nueva Olla
Torneo Clausura
Así se jugará la penúltima fecha
La fecha 21 del torneo Clausura fue confirmada este miércoles por la APF.
Noviembre 12, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Torneo Clausura
Pódcast: La penúltima, más candente que nunca
El líder Cerro Porteño tiene la visita de Libertad y Guaraní deberá ir a Mallorquín. La penúltima fecha del Clausura podría ser decisiva. En Hora Deportiva analizamos lo que se viene.
Noviembre 11, 2025 11:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más