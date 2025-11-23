Guaraní gana y se aferra a la esperanza de ganar el título

Guaraní cumplió en Juan León Mallorquín, superó con autoridad (2-0) al campeón de la Copa Paraguay, Gral. Caballero por la fecha 21, y continúa con chances de llegar al título del Clausura 2025.

Con la victoria, el Legendario suma 42 puntos en el clasificatorio, y quedó a un punto de Cerro Porteño (43) quién venció a Libertad por 1-0 en la Nueva Olla. El campeonato se definirá en la última fecha con los siguientes cruces: Guaraní vs. Luqueño y Tembetary vs. Cerro Porteño.

En cuanto al trámite del partido, el Legendario viajó a Mallorquín (260 Km) con la consigna de sellar la victoria y lo consiguió. A los 28' gracias a un tiro de esquina, el defensor Edgar Zaracho intuye una habilitación en el corazón del área rival y se anticipa al zaguero Jorge González para enviar el balón al fondo del arco del guardameta Luis Guillén del Rojo Mallorquino.

En la complementaria, el duelo fue muy reñido y dividido. El local decidido a buscar el empate. Mientras que Guaraní se agolpó bien en zona media para contener el avance rival.

Pero sobre el final, el Cacique volvió a encajar otro flechazo. A los 88' Richard Torales marcó el segundo para tranquilidad de la parcialidad aborigen.