26 nov. 2025
Torneo Clausura

Almeida se despide hoy de Olimpia ante el “2”

Olimpia enfrenta hoy al Gallo Norteño, desde las 19:30, en el estadio Erico Galeano de Capiatá, en la despedida oficial de Ever Almeida de la dirección técnica del Franjeado.

Noviembre 26, 2025 07:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Almeida cierra otro ciclo en el Decano.

El Decano, que viene de vencer 4-2 al Sportivo Luqueño en la fecha pasada, buscará cerrar la etapa del veterano adiestrador con una victoria en el torneo.

En el local seguirán en el equipo titular los atacantes Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira, que vienen de marcar sendos dobletes frente al Auriazul.

En contrapartida, el equipo de Felipe Giménez pretende finalizar la competencia con una sonrisa, ya que viene de caer 2-0 ante Deportivo Recoleta.

El club que gana este partido en la ciudad de los Mitos y La Leyenda desnivelará las estadísticas a su favor en el Clausura. El primer cotejo quedó en poder de la Franja (2-1); el segundo finalizó empatado (0-0), mientras que el tercero fue favorable a los pedrojuaninos (3-2).

Redacción D10
Torneo Clausura
General Caballero vs. Guaraní: Paso a paso
General Caballero, campeón de la Copa Paraguay, recibe a Guaraní a partir de las 18:00 por la fecha 21 del torneo Clausura. El Legendario está obligado a ganar para seguir su lucha por el título.
Noviembre 23, 2025 11:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Clausura
Cerro Porteño vs. Libertad: Paso a paso
Cerro Porteño y Libertad se enfrentan a las 18:00 en el estadio La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura. El Ciclón quiere gritar campeón en Barrio Obrero.
Noviembre 23, 2025 10:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Clausura
Guaraní no tiene margen de error
Guaraní mide a General Caballero en la ciudad de Juan León Mallorquín, con la obligación de ganar si quiere estirar la lucha hasta la última fecha en el Torneo Clausura.
Noviembre 23, 2025 01:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Clausura
Cerro Porteño quiere festejar con su pueblo
Cerro Porteño recibe a Libertad desde las 18:00 en La Nueva Olla. Ganando, y con un tropiezo de Guaraní, el Ciclón será campeón.
Noviembre 23, 2025 01:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Clausura
Recoleta festeja en el Río Parapití
Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Pedro Juan Caballero y derrotó por 2-0 al 2 de Mayo por la penúltima fecha del Clausura.
Noviembre 21, 2025 09:33 p. m.
Torneo Clausura
El Gallo buscará sanar la herida
Noviembre 21, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
