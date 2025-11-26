Almeida se despide hoy de Olimpia ante el “2”

El Decano, que viene de vencer 4-2 al Sportivo Luqueño en la fecha pasada, buscará cerrar la etapa del veterano adiestrador con una victoria en el torneo.

En el local seguirán en el equipo titular los atacantes Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira, que vienen de marcar sendos dobletes frente al Auriazul.

En contrapartida, el equipo de Felipe Giménez pretende finalizar la competencia con una sonrisa, ya que viene de caer 2-0 ante Deportivo Recoleta.

El club que gana este partido en la ciudad de los Mitos y La Leyenda desnivelará las estadísticas a su favor en el Clausura. El primer cotejo quedó en poder de la Franja (2-1); el segundo finalizó empatado (0-0), mientras que el tercero fue favorable a los pedrojuaninos (3-2).