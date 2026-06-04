04 jun. 2026
Fútbol Internacional

El Manchester City desmiente a Enrique Riquelme por el fichaje de Haaland

El Manchester City inglés desmintió este jueves al empresario Enrique Riquelme al definir como “falso” que el candidato a la presidencia del Real Madrid tenga fichado al noruego Erling Haaland, estrella del conjunto mancuniano, si gana las elecciones el próximo domingo.

Junio 04, 2026 06:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Erling Haaland

Haaland, delantero del Manchester City.

“Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto”, expresó la entidad en un comunicado.

El candidato a la presidencia del Real Madrid anunció este miércoles en el programa ‘El Hormiguero’ que, en el caso de que fuese presidente de la entidad, el delantero noruego iba a ser jugador del conjunto merengue, al igual que su compañero Rodrigo Hernández, jugador con el que, afirmó, está en negociaciones.

En caso de no cumplir con sus promesas, Riquelme recalcó que se compromete ante notario a pagar el 100 % de la cuota de los socios.

“He firmado una garantía notarial personal mía; si lo incumplo pagaré el 100 % de toda la cuota de los 100.000 socios del Madrid”, expresó en el citado programa.

Haaland, que se encuentra concentrado con Noruega para disputar el Mundial 2026, ha marcado 38 goles en 52 partidos esta temporada, siendo el máximo goleador de la Premier League por tercera vez en cuatro años.

En enero de 2025, el delantero firmó la renovación con los ‘Sky Blues’ hasta 2034, aunque medios británicos y españoles remarcan que tiene una clausula liberatoria por el Real Madrid.

Riquelme compite en las elecciones a la presidencia del Real Madrid con el actual mandatario, Florentino Pérez, quien aspira a ser reelegido para otro período al frente de la entidad, después de los ya vividos entre 2000 y 2006 y desde 2009 hasta la actualidad.

Manchester City Erling Haaland Real Madrid
Redacción D10
Más contenido de esta sección
f719ac54a2a1e4b888fbf6e93bacdafea2e65b3e.jpg
Fútbol Internacional
Dan por cerrado el fichaje de Dumfries por el Real Madrid
La prensa italiana dio este miércoles por cerrado el fichaje del neerlandés Denzel Dumfries, del Inter de Milán, por el Real Madrid, que busca reforzar el lateral derecho ante la salida de Daniel Carvajal.
Junio 03, 2026 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Florentín_67711615.jpg
Fútbol Internacional
Florentín, expulsado; Jordan, gol en contra
El debut del entrenador paraguayo Gustavo Florentín al mando de Oriente Petrolero boliviano resultó ser una jornada desafortunada.
Junio 02, 2026 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
cxcbcc.jfif
Fútbol Internacional
Cabo Verde golea a Serbia antes del Mundial
Cabo Verde derrotó a Serbia por 3-0 en Lisboa en un partido de preparación para el Mundial de 2026, que será el primero de su historia y en el que se enfrentará a España y a Uruguay en el grupo H.
Mayo 31, 2026 04:37 p. m.
HJjlCcJXwAYsTUF.jpeg
Fútbol Internacional
Anthony Gordon firma por cinco temporadas
El Barcelona oficializó este viernes la contratación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, para las próximas cinco temporadas, en una operación cifrada en 70 millones de euros más 10 millones en bonus, aunque el montante no ha sido confirmado por el club azulgrana.
Mayo 30, 2026 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Nicolás otamendi.jfif
Fútbol Internacional
River Plate ficha a otro campeón mundial
River Plate anunció este viernes el fichaje del zaguero Nicolás Otamendi, que se incorporará al equipo después de jugar con la selección de Argentina el Mundial y tras haber culminado su contrato con el Benfica portugués.
Mayo 30, 2026 08:30 a. m.
 · 
Redacción D10
luis díaz diaz_47148644.jpg
Fútbol Internacional
Luis Díaz vive sus “mejores años”
Luis Díaz encara con ilusión y expectativa su debut en Mundial con la selección colombiana.
Mayo 29, 2026 06:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más