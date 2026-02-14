14 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Robert Morales, gol y asistencia para Pumas

El paraguayo Robert Morales convirtió un tanto y asistió en otro para el triunfo de Pumas sobre Puebla por la fecha 6 del fútbol mexicano.

Febrero 14, 2026 09:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Robert Morales.jpg

Robert Morales, delantero del Pumas mexicano.

Un gol del paraguayo Robert Morales y otro del brasileño Juninho le dieron este viernes la victoria a Pumas UNAM por 2-3 sobre el Puebla en la sexta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Además de Morales y Juninho, anotó Guillermo Martínez por los felinos, que se recuperaron de una desventaja de dos tantos. Por el Puebla marcaron el costarricense Juan Pablo Vargas y el colombiano Édgar Guerra.

Los Pumas del guardameta costarricense Keylor Navas se mantienen invictos; llegaron a 12 puntos y ascendieron al segundo lugar de la tabla; Puebla se quedó con cinco unidades y es decimotercero.

El local tuvo mayor posesión de balón en la primera parte gracias al buen pie de los colombianos Kevin Velasco y Édgar Guerra.

Abrió el marcador gracias a un centro pasado de Velasco a Vargas, quien venció a su compatriota Keylor Navas al minuto 28.

La superioridad del Puebla se confirmó al 40 en un contragolpe  que inició el uruguayo Emiliano Gómez, quien filtró por derecha, Guerra ganó el balón a velocidad y resolvió con disparo raso y cruzado, imposible a la estirada de Navas.

Pumas reaccionó tres minutos después en una acción por derecha en la que el paraguayo Robert Morales centró a la entrada sin marca para el remate de Guillermo Martínez

En la segunda mitad, el visitante se lanzó al frente, encontró recompensa en una falta dentro del área sobre Robert Morales que fue señalada como penalti, que ejecutó el mismo Morales a la izquierda del guardameta para empatar 2-2 al 64.

El visitante consumó la remontada al 88, en descolgada de Uriel Antuna, quien desde línea de fondo centró a la llegada de sin marca de Juninho que empujó el balón a la red.

La sexta jornada seguirá este sábado con el derbi entre el Guadalajara, líder invicto, ante el América.

También destacan el juego entre Pachuca, del venezolano Salomón Rondón, y el Atlas; y el choque que protagonizará el Monterrey, de los españoles Sergio Canales y Oliver Torres, contra el León.

En otros partidos el Querétaro visitará al San Luis y Juárez recibirá al Necaxa.

La sexta fecha concluirá el domingo con dos partidos. Cruz Azul recibirá al Tigres UANL de Ángel Correa; y el Santos Laguna al Mazatlán. EFE

Pumas Robert Morales Puebla
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso y un momento excepcional
Julio Enciso anda teniendo un estupendo arranque de año con el Racing de Estrasburgo.El delantero paraguayo fue determinante en la victoria y clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Copa de Francia.
Febrero 06, 2026 05:20 p. m.
 · 
Redacción D10
sdfsdf.jfif
Paraguayos en el Exterior
Golazo del Kaku Romero en Emiratos Árabes Unidos
VIDEO. El paraguayo Alejandro Romero Gamarra anotó un golazo para darle la victoria a su equipo.
Febrero 06, 2026 04:40 p. m.
FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-MONACO
Paraguayos en el Exterior
Doblete de golazos de Julio Enciso ante el Mónaco
El paraguayo Julio Enciso marcó un doblete ante el Mónaco por los octavos de final de la Copa de Francia.
Febrero 05, 2026 06:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Cuenca
Paraguayos en el Exterior
Hugo Cuenca llega al Burgos con el Mundial en la mira
El nuevo jugador del Burgos Hugo Cuenca ha asegurado este jueves en su presentación oficial que ha llegado al club “para ayudar al equipo a conseguir grandes objetivos”, subrayando su convencimiento por el proyecto deportivo y su deseo de aportar desde el primer momento. También espera ser considerado para jugar el Mundial 2026 con la Albirroja.
Febrero 05, 2026 04:40 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1133506_12978464.jpg
Paraguayos en el Exterior
Los Romero, a Cerro Porteño después del Mundial
Tanto Ángel Romero como Óscar Romero tienen el deseo de retornar a Cerro Porteño después de la Copa del Mundo, según lo comentado por el ahora jugador de Boca Juniors.
Febrero 05, 2026 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Romero
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero, a Boca por la Albirroja
El jugador Ángel Romero sostuvo que cuando recibió la propuesta de Boca Juniors no dudó por lo que significa el club y también para tener la continuidad pensando en la Selección Paraguaya.
Febrero 05, 2026 02:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más