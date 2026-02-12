Óscar Romero tiene nuevo equipo

El volante ofensivo paraguayo Óscar Romero, últimamente en el Internacional de Porto Alegre de Brasil, seguirá su carrera profesional en el fútbol argentino, más precisamente en Huracán.

El ex jugador de Cerro Porteño se hará la revisión médica y, de no mediar inconvenientes, firmará un contrato por una temporada.

Finalmente Óscar decidió ir al mismo fútbol que su hermano Ángel, que arribó a Boca Juniors.

Será la cuarta experiencia de Óscar en Argentina, ya que antes vistió los colores de Racing Club (2015-2017), San Lorenzo de Almagro (2019-2021) y Boca Juniors (2022-2023).

El jugador de 33 años, formado en Cerro Porteño, debutó en la Primera del Ciclón en el 2011. También tuvo pasos por el fútbol español (Deportivo Alavés), China (Shanghái Shenhua), Turquía (Pendikspor) y Brasil (Botafogo e Internacional)

Será dirigido por Diego Martínez, ex entrenador de Cerro Porteño. Su nuevo club viene de vencer por 1-0 a San Lorenzo de Almagro en el clásico.