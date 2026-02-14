14 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Estrasburgo de Julio Enciso iguala con el Marsella

El Estrasburgo, con el paraguayo Julio Enciso de titular, rescató un empate en su visita al Olympique de Marsella por la fecha 22 de la Ligue 1 de Francia.

Febrero 14, 2026 03:15 p. m. • 
Por Redacción D10
20260214_143738.jpg

Julio Enciso fue titular en el Estrasburgo.

El paraguayo Julio Enciso fue titular y reemplazado al minuto 62 del partido en el Estrasburgo que terminó igualando 2-2 ante el Olympique de Marsella por la fecha 22 de la Ligue 1 de Francia.

Greenwood al minuto 14 y Amine Gouiri adelantaron en el marcador al equipo local Marsella. Pero el Estrasburgo demostró personalidad para poder igualar el compromiso con tantos de Nanasi y el argentino Panichelli al minuto 97 de tiro penal para el equipo de nuestro compatriota que terminó rescatando un empate 2-2.

Con este empate, el Estrasburgo pasa a sumar 31 puntos y ocupa el séptimo lugar de la clasificación. Marsella quedó cuarto con 40 unidades.

La próxima fecha, la número 23 de la Ligue 1 de Francia, tendrá al Estrasburgo recibiendo al poderoso Olympique Lyon en juego marcador para el domingo 22 de febrero a las 16:45.

Julio Enciso Olympique de Marsella Estrasburgo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-02-11 at 18.49.59.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Liverpool derrota al Sunderland de Omar Alderete
Un cabezazo de Virgil van Dijk dio la victoria al Liverpool en su visita al Sunderland del paraguayo Omar Alderete que jugó de titular.
Febrero 11, 2026 08:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Galarza
Paraguayos en el Exterior
La decisión de River Plate sobre Matías Galarza
Matías Galarza, sin minutos en el 2026, fue tentado por un equipo de la Major League Soccer y River Plate ya habría tomado una decisión sobre el paraguayo.
Febrero 10, 2026 06:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso y un momento excepcional
Julio Enciso anda teniendo un estupendo arranque de año con el Racing de Estrasburgo.El delantero paraguayo fue determinante en la victoria y clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Copa de Francia.
Febrero 06, 2026 05:20 p. m.
 · 
Redacción D10
sdfsdf.jfif
Paraguayos en el Exterior
Golazo del Kaku Romero en Emiratos Árabes Unidos
VIDEO. El paraguayo Alejandro Romero Gamarra anotó un golazo para darle la victoria a su equipo.
Febrero 06, 2026 04:40 p. m.
FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-MONACO
Paraguayos en el Exterior
Doblete de golazos de Julio Enciso ante el Mónaco
El paraguayo Julio Enciso marcó un doblete ante el Mónaco por los octavos de final de la Copa de Francia.
Febrero 05, 2026 06:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Cuenca
Paraguayos en el Exterior
Hugo Cuenca llega al Burgos con el Mundial en la mira
El nuevo jugador del Burgos Hugo Cuenca ha asegurado este jueves en su presentación oficial que ha llegado al club “para ayudar al equipo a conseguir grandes objetivos”, subrayando su convencimiento por el proyecto deportivo y su deseo de aportar desde el primer momento. También espera ser considerado para jugar el Mundial 2026 con la Albirroja.
Febrero 05, 2026 04:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más