Estrasburgo de Julio Enciso iguala con el Marsella

El paraguayo Julio Enciso fue titular y reemplazado al minuto 62 del partido en el Estrasburgo que terminó igualando 2-2 ante el Olympique de Marsella por la fecha 22 de la Ligue 1 de Francia.

Greenwood al minuto 14 y Amine Gouiri adelantaron en el marcador al equipo local Marsella. Pero el Estrasburgo demostró personalidad para poder igualar el compromiso con tantos de Nanasi y el argentino Panichelli al minuto 97 de tiro penal para el equipo de nuestro compatriota que terminó rescatando un empate 2-2.

Con este empate, el Estrasburgo pasa a sumar 31 puntos y ocupa el séptimo lugar de la clasificación. Marsella quedó cuarto con 40 unidades.

La próxima fecha, la número 23 de la Ligue 1 de Francia, tendrá al Estrasburgo recibiendo al poderoso Olympique Lyon en juego marcador para el domingo 22 de febrero a las 16:45.