La decisión de River Plate sobre Matías Galarza

Desde su llegada a River Plate, a Matías Galarza le costó ganarse un lugar en el equipo. Si bien tuvo varios partidos en la temporada pasada, en lo que va del 2026 aún no ha llegado a sumar minutos.

Desde Argentina informan que por el volante paraguayo llegó una oferta del Colorado Rapids, equipo que milita en la Major League Soccer. Según lo trascendido, el conjunto norteamericano ofreció alrededor de USD 3.000.000 por la mitad del pase del volante.

RIVER RECHAZÓ UNA OFERTA POR GALARZA FONDA



Colorado Rapids, club de la MLS, presentó formalmente su interés por el volante, pero desde Núñez consideraron insuficiente la oferta y no hubo nuevos contactos.



No obstante, siempre según la prensa argentina, River Plate decidió no dar lugar a la oferta por considerarla insuficiente. Por tanto, Matías Galarza seguirá luchando por hacerse un espacio en el cuadro millonario que le permita ser considerado por el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, para disputar la Copa del Mundo.