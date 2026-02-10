10 feb. 2026
La decisión de River Plate sobre Matías Galarza

Matías Galarza, sin minutos en el 2026, fue tentado por un equipo de la Major League Soccer y River Plate ya habría tomado una decisión sobre el paraguayo.

Febrero 10, 2026 06:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Galarza

Matías Galarza aún no ha tenido minutos en este 2026.

Foto: Gentileza - Matías Galarza

Desde su llegada a River Plate, a Matías Galarza le costó ganarse un lugar en el equipo. Si bien tuvo varios partidos en la temporada pasada, en lo que va del 2026 aún no ha llegado a sumar minutos.

Desde Argentina informan que por el volante paraguayo llegó una oferta del Colorado Rapids, equipo que milita en la Major League Soccer. Según lo trascendido, el conjunto norteamericano ofreció alrededor de USD 3.000.000 por la mitad del pase del volante.

No obstante, siempre según la prensa argentina, River Plate decidió no dar lugar a la oferta por considerarla insuficiente. Por tanto, Matías Galarza seguirá luchando por hacerse un espacio en el cuadro millonario que le permita ser considerado por el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, para disputar la Copa del Mundo.

Matías Galarza River Plate MLS Selección Paraguaya
Redacción D10
