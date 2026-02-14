14 feb. 2026
Gabriel Ávalos y otro gol para Independiente

El paraguayo Gabriel Ávalos anotó un golazo de cabeza para Independiente que derrotó a Lanús en el inicio de la fecha 5 del fútbol argentino.

20260214_084857.jpg

Gabriel Ávalos, delantero de Independiente.

Independiente derrotó este viernes por 2-0 a Lanús para quedar temporalmente en la segunda posición de la Zona A del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Con goles de Matías Abaldo y el paraguayo Gabriel Ávalos, el ‘Rojo’ -que terminó con diez jugadores por la expulsión del chileno Luciano Cabral- sumó su segunda victoria y sigue invicto con nueve unidades, a dos del líder Vélez Sarsfield.

Justamente este viernes en la continuidad de la quinta jornada el ‘Fortín’ igualó 1-1 como visitante con Defensa y Justicia, con goles de Juan Gutiérrez y Matías Pellegrini, que venía de convertirle por duplicado la jornada anterior a Boca Juniors.

En el tercer juego de este viernes, Unión de Santa Fe y San Lorenzo empataron 0-0 para que ambos equipos se mantengan en la mitad de la tabla de la Zona A.

La jornada había comenzó este jueves con la victoria por 1-0 de Argentinos Juniors sobre River Plate y el triunfo por el mismo marcador de Tigre ante Aldosivi, ambos por el Grupo B que tiene hasta hoy al ‘Matador’ como líder con 13 enteros.

La quinta jornada continuará este sábado con cinco partidos donde destacan Banfield-Racing. El domingo habrá otros cuatro cruces con Boca Juniors-Platense como estelar, y terminará el lunes con Deportivo Riestra-Newell’s Old Boys. EFE

