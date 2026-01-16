Cerro Porteño entre los 100 mejores clubes; Olimpia fuera de los 200

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, mejor conocida como IFFHS por sus siglas en inglés, compartió el ranking anual de clubes tras la temporada 2025 y el primer equipo paraguayo en aparecer en Cerro Porteño.

Tras ganar el Torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025, el Ciclón ocupó el 94° lugar de la lista que está liderada por el París Saint-Germain que ganó casi todo lo que jugó en el año anterior.

El siguiente equipo de la liga paraguaya es Libertad. El monarca del Torneo Apertura 2025 está en la 104ª posición, lo sigue Guaraní en el 120° lugar y Olimpia se quedó en la 204ª ubicación. En la nómina también figuran Nacional (293), 2 de Mayo (295), Sportivo Trinidense (312), General Caballero (316), Sportivo Luqueño (335), Recoleta (391) y Sportivo Ameliano (516).