17 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

Cerro Porteño entre los 100 mejores clubes; Olimpia fuera de los 200

Cerro Porteño es el equipo paraguayo mejor posicionado en el ranking de clubes elaborados por la IFFHS al quedar entre los 100 mejores; por muy poco, Olimpia quedó posicionado fuera de los 200.

Enero 16, 2026 02:19 p. m. • 
Por Redacción D10
G7C-iHAX0AA2Le9.jfif

Cerro Porteño ganó el Torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025.

Foto: APF.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, mejor conocida como IFFHS por sus siglas en inglés, compartió el ranking anual de clubes tras la temporada 2025 y el primer equipo paraguayo en aparecer en Cerro Porteño.

Tras ganar el Torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025, el Ciclón ocupó el 94° lugar de la lista que está liderada por el París Saint-Germain que ganó casi todo lo que jugó en el año anterior.

El siguiente equipo de la liga paraguaya es Libertad. El monarca del Torneo Apertura 2025 está en la 104ª posición, lo sigue Guaraní en el 120° lugar y Olimpia se quedó en la 204ª ubicación. En la nómina también figuran Nacional (293), 2 de Mayo (295), Sportivo Trinidense (312), General Caballero (316), Sportivo Luqueño (335), Recoleta (391) y Sportivo Ameliano (516).

Cerro Porteño Olimpia Libertad Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Santiago Galeano Kevin Cardozo
Fútbol Paraguayo
Talentos que emergen: Santiago Galeano y Kevin Cardozo
Con 13 y 14 años, Santiago Galeano y Kevin Cardozo se foguean con la Primera.
Enero 12, 2026 07:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Cristhian Paredes
Fútbol Paraguayo
Los amistosos dejan huellas y miden la realidad
Cada vez más cerca del fútbol oficial. En 15 días entra en disputa el Apertura en pleno altas y bajas de los clubes y es razonable los entrenadores soliciten un plantel sólido para la propia competencia.
Enero 11, 2026 11:57 a. m.
 · 
Arturo Rubin
fdgdfggd.jpg
Fútbol Paraguayo
El fútbol paraguayo de luto: Fallece Mario Jacquet
Mario César Jacquet, ex jugador y entrenador paraguayo, falleció este sábado a los 79 años de edad.
Enero 10, 2026 05:04 p. m.
bbboccia.jfif
Fútbol Paraguayo
Libertad y Rubio Ñu midieron fuerzas
El Libertad de Chiqui Arce y el Rubio Ñu de Gustavo Morínigo se enfrentaron en un par de amistosos en La Huerta.
Enero 10, 2026 04:26 p. m.
Pablo Zeballos
Fútbol Paraguayo
Pablo Zeballos, con ganas de volver
El recordado Pablo Zeballos manifestó en Fútbol a lo Grande sus ganas de regresar a la actividad profesional y dejó en claro que no le importa la categoría.
Enero 07, 2026 01:11 p. m.
 · 
Redacción D10
salcedof.JPG
Fútbol Paraguayo
Santiago Salcedo y el dolor de no poder volver a Cerro Porteño
Santiago Salcedo habló sobre la vez que se ofreció a Cerro Porteño y que no pudo concretar su sueño de regresar al club de sus amores.
Enero 06, 2026 01:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más