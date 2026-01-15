Nacional vence a Rubio Ñu en par de amistosos

Los equipos de Primera División siguen con su puesta a punto de cara al inicio del torneo Apertura 2026. Nacional y Rubio Ñu animaron en la tarde de ayer un par de duelos amistosos en el estadio Arsenio Erico.

El primer compromiso fue para Nacional por 7-0 con goles de Richard Prieto (x2), Sebastián Vargas, Leandro Meza, Ignacio Bailone, Iván Valdez y Franco Pelozo.. En el segundo compromiso también se impuso la Academia, pero por 3-0 con tantos de Lucas González (2) y Franco Pelozo.

Nacional se estrena en el torneo Apertura ante Guaraní en juego a disputarse el domingo 25 de enero a las 18:00. Rubio Ñu debutará ese mismo día en Villeta, a las 20:15 midiendo a Ameliano.