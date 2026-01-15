16 ene. 2026
Nacional vence a Rubio Ñu en par de amistosos

Nacional superó a Rubio Ñu en un par de amistosos disputados en el estadio Arsenio Erico.

Nacional se alista para el inicio del torneo Apertura.

Los equipos de Primera División siguen con su puesta a punto de cara al inicio del torneo Apertura 2026. Nacional y Rubio Ñu animaron en la tarde de ayer un par de duelos amistosos en el estadio Arsenio Erico.

El primer compromiso fue para Nacional por 7-0 con goles de Richard Prieto (x2), Sebastián Vargas, Leandro Meza, Ignacio Bailone, Iván Valdez y Franco Pelozo.. En el segundo compromiso también se impuso la Academia, pero por 3-0 con tantos de Lucas González (2) y Franco Pelozo.

Nacional se estrena en el torneo Apertura ante Guaraní en juego a disputarse el domingo 25 de enero a las 18:00. Rubio Ñu debutará ese mismo día en Villeta, a las 20:15 midiendo a Ameliano.

Nacional Rubio Ñu Amistoso
