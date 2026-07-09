09 jul 2026
Copa del Mundo

Christian Pulisic sufrió una microfractura

El delantero Christian Pulisic sufrió la minirotura de un hueso en la pierna derecha.

Julio 9, 2026 04:44 p. m. • 
Por Redacción D10
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Christian Pulisic, delantero de EEUU.

El delantero Christian Pulisic, figura de Estados Unidos, padeció una microfractura y un hematoma óseo en la pierna derecha en la derrota ante Bélgica en octavos de final del Mundial, confirmó este jueves la federación estadounidense.

El punta del AC Milan fue sustituido en el minuto 59, poco después de que Bélgica anotara su tercer gol en Seattle.

Estados Unidos terminó siendo goleado 4-1 en un duro cierre para un torneo en el que había logrado ilusionar a su afición.

Pulisic se lesionó al inicio de la segunda mitad al golpear la pierna del belga Youri Tielemans en un intento de remate.

Tras varios minutos cojeando en el césped, el seleccionador Mauricio Pochettino retiró a su estrella que, desolado en el banco, se tapó el rostro con la camiseta mientras recibía atención médica.

“A Christian Pulisic se le ha diagnosticado una microfractura y un hematoma óseo en la tibia y el peroné de la pierna derecha”, reportó el jueves la federación estadounidense.

El organismo dijo que colaborará con el AC Milan en el plan de recuperación del delantero que, de acuerdo con ESPN, se extenderá entre cuatro y seis semanas.

A los 27 años, Pulisic encaraba en su plenitud el reto de comandar a Estados Unidos en una Copa del Mundo en su territorio, pero su rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas, con un registro de una asistencia y ningún gol.

Culminada la eliminación arreciaron las críticas hacia el llamado Capitán América, especialmente después de sus declaraciones tras la derrota.

“Es simplemente frustrante terminar así, por supuesto, pero ahora tengo tiempo para descansar, así que espero que esté bien”, dijo Pulisic al ser preguntado por su lesión.

“Uno descansa cuando su carrera como jugador ha terminado. Punto”, escribió en X Carli Lloyd, ganadora de dos Mundiales y dos medallas de oro olímpicas con la selección femenina.

“A mí habría hecho falta que me sacaran del campo a la fuerza”, dijo de su lado Landon Donovan, antiguo líder del Team USA, sobre la sustitución de Pulisic.

Christian Pulisic EEUU Copa del mundo
Redacción D10
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