River Plate avanza en la Copa de Todos

River Plate y Resistencia cerraron la jornada del jueves en la Copa Paraguay con un vibrante partido disputado en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de San Lorenzo.

Resistencia abrió la cuenta a los 30 minutos por intermedio de César Castellano, pero el Kelito reaccionó y lo empató 1-1 a los 82 minutos gracias al gol de penal de Matías González.

Tuvieron que recurrir a la tanda de penales y la efectividad estuvo del lado de River Plate que se impuso por 3-2.

Clasificación del Kelito a cuartos de final de la Copa Paraguay, la Copa de Todos.