25 sept. 2025
Copa Paraguay

River Plate avanza en la Copa de Todos

River Plate eliminó en tanda de penales a Resistencia y avanzó a los cuartos de final de la Copa Paraguay.

Septiembre 25, 2025 08:38 p. m. • 
Por Redacción D10
G1uRRMSWAAAfKbI.jpg

River Plate avanzó a los cuartos de final de la Copa Paraguay.

River Plate y Resistencia cerraron la jornada del jueves en la Copa Paraguay con un vibrante partido disputado en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de San Lorenzo.

Resistencia abrió la cuenta a los 30 minutos por intermedio de César Castellano, pero el Kelito reaccionó y lo empató 1-1 a los 82 minutos gracias al gol de penal de Matías González.

Tuvieron que recurrir a la tanda de penales y la efectividad estuvo del lado de River Plate que se impuso por 3-2.

Clasificación del Kelito a cuartos de final de la Copa Paraguay, la Copa de Todos.

Copa Paraguay River Plate Resistencia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ameliano_62813632.jpg
Copa Paraguay
Ameliano vs. General, por un lugar en cuartos
Septiembre 24, 2025 08:46 a. m.
 · 
Redacción D10
hugo quintana_62374622.jpg
Copa Paraguay
Olimpia busca dar otro paso
Olimpia mide a Tembetary por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 24, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
vavarr.jfif
Copa Paraguay
Habrá VAR desde octavos de final en Copa Paraguay
La APF informó que a partir de la instancia de octavos de final de la Copa Paraguay, que arranca este miércoles, habrá VAR.
Septiembre 23, 2025 11:51 a. m.
Avanza la V.jfif
Copa Paraguay
Ameliano sufre pero avanza a los octavos de la Copa Paraguay
Ameliano accedió la siguiente fase de la Copa Paraguay superando al 12 de Junio de Villa Hayes desde los 12 pasos, el resultado fue de 4-1.
Septiembre 03, 2025 09:04 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia copa paraguay.jpg
Copa Paraguay
Olimpia golea a Fernando y avanza a octavos de la Copa Paraguay
Sin pasar sobresaltos, Olimpia goleó este miércoles por 3-0 a Fernando de la Mora en la Fase 3 de la Copa Paraguay y avanzó a los octavos de final de la competencia.
Septiembre 03, 2025 05:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Tacuary.jfif
Copa Paraguay
Tacuary gana la pulseada ante San Lorenzo, desde el punto penal
En el arranque de la última jornada de clasificación a los octavos de final, San Lorenzo y Tacuary empataron (1-1) en tiempo normal y desde los 12 pasos fue el equipo de barrio Jara quién se quedó con el boleto a siguiente fase.
Septiembre 03, 2025 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más