11 ene. 2026
Cerro Porteño

Cerro ya planifica su ida a Uruguay

Después de su amistoso pasado por agua, Cerro Porteño ya se enfoca en su viaje a Uruguay para los encuentros correspondientes a la Serie Río de la Plata.

Enero 11, 2026 01:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Blas Riveros

Blas Riveros, uno de los pilares de la defensa cerrista.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño no pudo completar el amistoso ante el 3 de Febrero el sábado, pero ahora ya planifica su vieja a Uruguay, que será el lunes por la tarde, en vuelo chárter, para los encuentros correspondientes a un torneo veraniego.

El Ciclón deberá medirse ante Huracán, el martes 13 de enero, a las 18:15, en el estadio Parque Saroldi. En el banquillo rival estará sentado el entrenador Diego Martínez que hasta hace algunos meses diría Cerro Porteño.

Posteriormente, el sábado 17 de enero, pero desde las 20:00, el cuadro azulgrana afrontará su segundo partido por la Serie Río de la Plata contra el también argentino San Lorenzo, en el Parque Alfredo Víctor Viera.

En sus redes sociales, la entidad de Barrio Obrero compartió los precios de las entradas para los distintos cotejos que jugará en Uruguay.

Mientras tanto, se aguarda por la llegada de más refuerzos, hasta la fecha solo fueron presentados Santiago Mosquera y Cristhian Paredes.

Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-01-09 at 12.07.41.jpeg
Cerro Porteño
Carlos Rejala apunta a un proyecto deportivo sostenible
Carlos Rejala, candidato a la presidencia de Cerro Porteño, visitó Fútbol a lo Grande para dar a conocer su propuesta en caso de ganar las próximas elecciones del 31 de enero.
Enero 09, 2026 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
20260109_093148.jpg
Cerro Porteño
Cruzeiro oficializa el fichaje de Francisco Da Costa
El Cruzeiro de Brasil anunció la contratación de Francisco Da Costa en una negociación donde Cerro Porteño vendió el 50% del pase del jugador.
Enero 09, 2026 09:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Vegetti, el goleador de raza pura, en la mira de Cerro Porteño
Cerro Porteño está buscando un goleador de raza y en su radar estaría Pablo Vegetti, quien desde hace algunos años milita en el Vasco da Gama y tiene gol.
Enero 08, 2026 12:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Pérez
Cerro Porteño
Matías Pérez: “El sábado hay que empezar a ganar”
Cerro Porteño tendrá un amistoso el sábado, el primero de la pretemporada, y Matías Pérez ya piensa en victoria: “Desde el amistoso que tenemos el sábado hay que empezar a ganar”.
Enero 08, 2026 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava_63646211.jpg
Cerro Porteño
Jorge Bava espera por el nueve
Jorge Bava, técnico de Cerro Porteño, habló de la pretemporada que realiza el supercampeón y que aguarda por el delantero centro para reforzar su plantel.
Enero 08, 2026 12:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
El atacante “de raza” de Cerro Porteño sería anunciado en los próximos días
El último refuerzo de Cerro Porteño será un delantero “de raza” sostuvo el vicepresidente, Juan Carlos Pettengill, y lo anunciarían en los próximos días.
Enero 08, 2026 11:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más