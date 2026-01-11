Cerro ya planifica su ida a Uruguay

Cerro Porteño no pudo completar el amistoso ante el 3 de Febrero el sábado, pero ahora ya planifica su vieja a Uruguay, que será el lunes por la tarde, en vuelo chárter, para los encuentros correspondientes a un torneo veraniego.

El Ciclón deberá medirse ante Huracán, el martes 13 de enero, a las 18:15, en el estadio Parque Saroldi. En el banquillo rival estará sentado el entrenador Diego Martínez que hasta hace algunos meses diría Cerro Porteño.

Posteriormente, el sábado 17 de enero, pero desde las 20:00, el cuadro azulgrana afrontará su segundo partido por la Serie Río de la Plata contra el también argentino San Lorenzo, en el Parque Alfredo Víctor Viera.

En sus redes sociales, la entidad de Barrio Obrero compartió los precios de las entradas para los distintos cotejos que jugará en Uruguay.

✅ 𝙋𝙪𝙚𝙗𝙡𝙤 𝘼𝙯𝙪𝙡𝙜𝙧𝙖𝙣𝙖, informamos que está habilitada la venta de entradas para nuestros próximos amistosos, por el torneo Serie Río de la Plata.



⚽️ Cerro Porteño 🆚 Huracán



⚽️ Cerro Porteño 🆚 San Lorenzo



📲 Adquirí tus entradas ingresando a los links:… pic.twitter.com/PQ8UcN5AHu — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) January 11, 2026

Mientras tanto, se aguarda por la llegada de más refuerzos, hasta la fecha solo fueron presentados Santiago Mosquera y Cristhian Paredes.