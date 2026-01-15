16 ene. 2026
Fútbol Internacional

Richarlison estará hasta siete semanas de baja

El brasileño Richarlison, del Tottenham Hotspur, estará hasta siete semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales.

Enero 15, 2026 04:41 p. m. • 
Por Redacción D10
G-uCPSgXQAELipf.jpg

Richarlison será baja en el equipo del Tottenham.

Foto: Gentileza

Richarlison se lesionó en una carrera a la media hora de la eliminación en la FA Cup del Tottenham contra el Aston Villa el pasado fin de semana.

El futbolista brasileño se hizo daño en la parte posterior de la pierna y necesitó ayuda para marcharse del terreno de juego.

En la rueda de prensa de este jueves, Thomas Frank confirmó que sufre una lesión en los isquios y que estará hasta siete semanas de baja.

La buena noticia para el Tottenham es que recupera a Lucas Bergvall, a Yvess Bissouma, a Destiny Udogie y a Dominic Solanke, además de que ya está disponible Conor Gallagher, al que acaban de fichar del Atlético de Madrid.

Richarlison Tottenham Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Arsenal.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal se impone al Chelsea en la ida
Arsenal venció 2-3 al Chelsea, y va con ventaja para el juego de vuelta por las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra.
Enero 14, 2026 07:53 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-GER-BUNDESLIGA-COLOGNE-BAYERN MUNICH
Fútbol Internacional
Bayern Múnich cierra una primera vuelta de récord
El equipo de Múnich venció por 3-1 a Colonia y alcanzó 47 puntos en el corte de campeonato.
Enero 14, 2026 07:10 p. m.
 · 
Redacción D10
G-p_lmUXgAAtWOi.jfif
Fútbol Internacional
Otro golpazo: Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey
El Albacete, equipo que milita en la Segunda División del fútbol español, dio la sorpresa en los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid (3-2) gracias a un gol de Jefté Betancor, en el minuto 95.
Enero 14, 2026 07:09 p. m.
FBL-ITA-SERIEA-INTER-LECCE
Fútbol Internacional
Inter tuvo que sacar las garras en San Siro para vencer al Lecce
El Inter de Milán tuvo que sacar las garras en San Siro para superar al Lecce (1-0), pero el tardío gol de Francesco Pio Esposito sirvió para aprovechar el ‘pinchazo’ del Napoli.
Enero 14, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
G-pVZLNbQAMOPjs.jpg
Fútbol Internacional
Senegal vence a Egipto y se clasifica a la final de la Copa África
Con un solitario tanto de Sadio Mané, Senegal eliminó a Egipto (1-0), se clasificó para la final de la Copa África y terminó con la ambición de Mohamed Salah, que derrotado y con alguna que otra lágrima lamentó perder la última opción que tenía de ganar uno de los pocos títulos que no lucen en sus vitrinas.
Enero 14, 2026 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Conor Gallagher
Fútbol Internacional
El Atlético de Madrid completa el traspaso de Gallagher al Tottenham
El Atlético de Madrid completó este miércoles el traspaso al Tottenham del centrocampista internacional inglés Conor Gallagher, después de 77 partidos, 7 goles y 7 asistencias en año y medio en el club rojiblanco, del que sale ahora en el mercado de invierno de vuelta a la Premier League.
Enero 14, 2026 03:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más