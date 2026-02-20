El Decano, listo para el clásico

El plantel principal de Olimpia tiene todo preparado para lo que será el primer superclásico del año, a disputarse mañana desde las 18:30 en La Nueva Olla de Barrio Obrero.

El Decano, que viene de frenarse al empatar sin goles ante Rubio Ñu el último fin de semana, sabe que es un partido crucial y que un triunfo lo mantendrá en los primeros lugares de la clasificación.

Pablo Vitamina Sánchez, el entrenador argentino que dirige al Decano, perfila el onceno con algunas modificaciones con respecto al que salió a jugar el último partido.

Adrián Alcaraz será el reemplazante del suspendido Sebastián Ferreira, mientras que Juan Fernando Alfaro recupera su lugar en mitad de cancha en lugar de Alex Franco.

A Iván Leguizamón se lo esperará hasta último momento.

El más probable once decano es con: Gastón Olveira en portería; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez en defensa; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana en mitad de cancha; Eduardo Delmás, Franco Alfonso o Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz en la ofensiva.