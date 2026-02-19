19 feb. 2026
Olimpia

Olimpia agota las entradas para el superclásico

En apenas unos minutos Olimpia agotó las 1.300 entradas que recibió de Cerro Porteño para lo que será el superclásico del fútbol paraguayo.

Febrero 19, 2026 10:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia.jpg

Olimpia colmará su sector en La Nueva Olla.

Olimpia dio a conocer esta mañana temprano que fueron puestas a la venta las 1.300 entradas que recibió por parte de Cerro Porteño para lo que será el superclásico del fútbol paraguayo marcado para este sábado 21 de febrero a las 18:30 en La Nueva Olla.

En tan solo 13 minutos, las entradas fueron agotadas en su totalidad. Olimpia llenará su sector designado en la Platea Juan H. Pettengill para presenciar el primer superclásico del año.

Olimpia llega a este superclásico como escolta (11) del líder Nacional (12) luego del empate sin goles ante Rubio Ñu. Cerro Porteño por su parte viene de caer 3-0 de local ante Nacional quedándose estancado en el séptimo lugar con 8 unidades.

Olimpia Cerro Porteño Superclásico
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rodney redes olimpia_rfhffff_59234205.jpg
Olimpia
Rodney Redes seguirá su carrera en Ecuador
El volante Rodney Redes dejará Olimpia para ir cedido a préstamo a uno de los grandes del fútbol ecuatoriano.
Febrero 14, 2026 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
HBE_kcNXUAI72H0.jpg
Olimpia
Olimpia renueva con Hugo Quintana
Olimpia hizo oficial la renovación de contrato de una de sus principales figuras, el mediocampista Hugo Quintana.
Febrero 14, 2026 10:16 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260213-WA0158.jpg
Olimpia
Olimpia y su gente tienen una cita especial en Sajonia
En el Día de los Enamorados, Olimpia defiende la punta con su gente en el Defensores del Chaco desde las 18:30 ante Rubio Ñu.
Febrero 14, 2026 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Rubén Lezcano
Olimpia
Sonaba para Cerro Porteño, pero negocia con Olimpia
Olimpia está negociando por el fichaje del paraguayo Rubén Lezcano, que durante este mercado de pases sonó fuerte para Cerro Porteño.
Febrero 13, 2026 07:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Rodney Redes
Olimpia
El delantero de Olimpia que podría irse al fútbol ecuatoriano
Olimpia estaría analizando la propuesta de un club ecuatoriano por uno de sus jugadores que se desempeña en la parte ofensiva.
Febrero 13, 2026 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
legui.jpg
Olimpia
Iván Leguizamón, descartado
Pablo Vitamina Sánchez perfila el equipo de Olimpia para el partido del sábado ante Rubio Ñu.
Febrero 12, 2026 08:44 p. m.
Carga Más