Olimpia agota las entradas para el superclásico

Olimpia dio a conocer esta mañana temprano que fueron puestas a la venta las 1.300 entradas que recibió por parte de Cerro Porteño para lo que será el superclásico del fútbol paraguayo marcado para este sábado 21 de febrero a las 18:30 en La Nueva Olla.

En tan solo 13 minutos, las entradas fueron agotadas en su totalidad. Olimpia llenará su sector designado en la Platea Juan H. Pettengill para presenciar el primer superclásico del año.

Olimpia llega a este superclásico como escolta (11) del líder Nacional (12) luego del empate sin goles ante Rubio Ñu. Cerro Porteño por su parte viene de caer 3-0 de local ante Nacional quedándose estancado en el séptimo lugar con 8 unidades.