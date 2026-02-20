20 feb. 2026
Olimpia

Pablo Sánchez: “No es un partido que va a definir”

El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, sostuvo que el superclásico “no es un partido que va a definir”, pero sí considera que “va a ser importante”.

Febrero 20, 2026 06:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Sánchez

Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

Pablo Sánchez vivirá su primer superclásico en el fútbol paraguayo y el entrenador de Olimpia considera que “no es un partido que va a definir lo que va a suceder en el torneo porque falta mucho, pero sí va a ser importante”.

“Hay que empezar a entenderlo desde ese lugar y lo que significa para el hincha, que lo vive día a día (…) Se juegan cosas muy importantes, muchos sentimientos fuertes y creo que si el futbolista lo entiende de esa manera, me garantiza que va a ser competitivo y que van a dejar todo”, aseveró.

Recordó que le tocó “dirigir un par de clásicos lindos, entretenidos, pero creo que no de este calibre (…) Es el más importante que me va a tocar dirigir”.

Con respecto al esquema que utilizará, Pablo Sánchez aclaró: “Puede ser 4-4-2. Nosotros no nos vamos a atrapar a un esquema. Pero si apelamos a la lógica, llevamos cinco partidos, somos los únicos invictos en el torneo, y lo hemos logrado partiendo del 4-3-3, por lo cual es probable que no hagamos ningún cambio al respecto”.

Confesó que con dos delanteros centro, el equipo tiende a querer lanzar pelotas al para sus atacantes: “Nosotros no queremos jugar todo el tiempo al pelotazo, puede ser un recurso, pero no queremos que se juegue siempre de esa manera y con dos jugadores así probablemente invite a jugar al pelotazo. Eso vamos a tratar de evitar”.

Por último, manifestó que su única duda es la de Iván Leguizamón, y que mañana al mediodía tendrá definido si integra o no el onceno titular frente a Cerro Porteño.

Olimpia
Richard Ortiz: “Perdimos puntos importantes”
Richard Ortiz, capitán de Olimpia, habló tras el empate sin goles ante Rubio Ñu y reconoció que perdieron dos puntos importantes.
Febrero 15, 2026 11:32 a. m.
 · 
Vitamina Sánchez: “Nos vamos tristes por no ganar”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, habló en conferencia de prensa tras el empate ante Rubio Ñu, reconoció la frustración por no poder ganar y pidió imparcialidad para el arbitraje en el superclásico.
Febrero 15, 2026 10:48 a. m.
 · 
Olimpia falla y pone en riesgo la punta
Olimpia falló en su cita ante Rubio Ñu y puso en riesgo su condición de líder en la previa del superclásico ante Cerro Porteño.
Febrero 14, 2026 08:42 p. m.
 · 
Rodney Redes seguirá su carrera en Ecuador
El volante Rodney Redes dejará Olimpia para ir cedido a préstamo a uno de los grandes del fútbol ecuatoriano.
Febrero 14, 2026 10:27 a. m.
 · 
Olimpia renueva con Hugo Quintana
Olimpia hizo oficial la renovación de contrato de una de sus principales figuras, el mediocampista Hugo Quintana.
Febrero 14, 2026 10:16 a. m.
 · 
Olimpia y su gente tienen una cita especial en Sajonia
En el Día de los Enamorados, Olimpia defiende la punta con su gente en el Defensores del Chaco desde las 18:30 ante Rubio Ñu.
Febrero 14, 2026 08:23 a. m.
 · 
