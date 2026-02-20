Pablo Sánchez: “No es un partido que va a definir”

Pablo Sánchez vivirá su primer superclásico en el fútbol paraguayo y el entrenador de Olimpia considera que “no es un partido que va a definir lo que va a suceder en el torneo porque falta mucho, pero sí va a ser importante”.

“Hay que empezar a entenderlo desde ese lugar y lo que significa para el hincha, que lo vive día a día (…) Se juegan cosas muy importantes, muchos sentimientos fuertes y creo que si el futbolista lo entiende de esa manera, me garantiza que va a ser competitivo y que van a dejar todo”, aseveró.

Recordó que le tocó “dirigir un par de clásicos lindos, entretenidos, pero creo que no de este calibre (…) Es el más importante que me va a tocar dirigir”.

Con respecto al esquema que utilizará, Pablo Sánchez aclaró: “Puede ser 4-4-2. Nosotros no nos vamos a atrapar a un esquema. Pero si apelamos a la lógica, llevamos cinco partidos, somos los únicos invictos en el torneo, y lo hemos logrado partiendo del 4-3-3, por lo cual es probable que no hagamos ningún cambio al respecto”.

Confesó que con dos delanteros centro, el equipo tiende a querer lanzar pelotas al para sus atacantes: “Nosotros no queremos jugar todo el tiempo al pelotazo, puede ser un recurso, pero no queremos que se juegue siempre de esa manera y con dos jugadores así probablemente invite a jugar al pelotazo. Eso vamos a tratar de evitar”.

Por último, manifestó que su única duda es la de Iván Leguizamón, y que mañana al mediodía tendrá definido si integra o no el onceno titular frente a Cerro Porteño.