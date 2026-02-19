El plan que tiene Olimpia para cerrar la llegada de Rubén Lezcano

El club Olimpia tiene un total acuerdo con Rubén Lezcano y con el Fluminense para que el joven volante paraguayo pueda sumarse a sus filas.
Sin embargo, pese al arreglo, la operación no se puede cerrar ya que el Franjeado tiene el cupo lleno de cesiones internacionales y la FIFA permite solo seis por temporada.
Los jugadores que están en condición de préstamo son Lucas Morales (Nacional de Montevideo), Bernardo Romeo Benítez (Athletico Paranaense), Mateo Gamarra (Athletico Paranaense), Alan Rodríguez (Rosario Central), Aníbal Chalá (Barcelona de Guayaquil) y Richard Sánchez (Racing).
Ante esto, Olimpia trabaja para comprar definitivamente el pase de Mateo Gamarra al Athletico Paranaense para de esa forma poder finiquitar el arribo de Lezcano.
Se viven horas claves, pero si todo marcha bien, este fin de semana se debería concretar el fichaje de Lezcano.