Richard Ortiz: “Vamos a dejar la vida dentro de la cancha”

Richard Ortiz, el hombre con más clásicos disputados en el plantel de Olimpia, charló este viernes en conferencia de prensa palpitando lo que será el compromiso de este sábado ante Cerro Porteño en La Nueva Olla de barrio Obrero desde las 18:30 por la fecha 6 del torneo Apertura 2026.

“Al hincha le digo que confíen en nosotros, haremos todo lo posible para salir campeones, vamos a dejar la vida dentro de la cancha”, expresó el capitán franjeado.

Aseguró que la semana del clásico siempre es especial y que buscarán continuar con la racha positiva en clásicos jugados en La Nueva Olla. “Trataremos de mantener la racha que tenemos en la cancha de ellos. Vamos a ir a buscar el partido, vamos a salir a ganar”, agregó.

Sobre cómo se siente físicamente, señaló que muy bien. “Estoy bien, el profe (Pablo Sánchez) me pide siempre que ordene el equipo”, indicó.

“Es un orgullo vestir esta camiseta, es lo más lindo que hay, me quedan seguramente unos clásicos todavía. La presión al estar en el club más grande del país siempre existe. Vamos a hacer todo lo posible para conseguir nuevamente el triunfo en su cancha”, sentenció.

Este será el clásico número 48 de Richard Ortiz. De los 47 clásicos disputados, el volante suma 19 victorias, 17 empates y 11 derrotas, anotando 6 goles. Ortiz también está cerca de las 500 presencias con la camiseta del Rey de Copas desde su debut el 23 de agosto del 2009.