07 feb. 2026
Torneo Apertura

2 de Mayo vs. Cerro Porteño: Paso a paso

2 de Mayo recibe hoy a Cerro Porteño, por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el estadio Río Parapití.

Febrero 07, 2026 05:52 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo vs. Cerro Porteño

Torneo Apertura Cerro Porteño 2 de Mayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Recoleta.jfif
Torneo Apertura
Los errores fatales le costaron el partido a Sanlo; aprovechó Recoleta
Partido para el olvido para San Lorenzo que la primera mitad se fue a vestuario 0-0, y en la complementaria cometió tres errores que le costaron el partido y la cuarta derrota al hilo al recién ascendido.
Febrero 06, 2026 09:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano dan continuidad a la cuarta jornada del Torneo Apertura en el estadio Erico Galeano.
Febrero 06, 2026 05:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta
Torneo Apertura
Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta: Paso a paso
Sportivo San Lorenzo y Recoleta abren la cuarta fecha del Torneo Apertura en el estadio Gunther Vogel.
Febrero 06, 2026 05:30 p. m.
 · 
Redacción D10
gg.png
Torneo Apertura
Luqueño ante Ameliano, un apasionante choque
Sportivo Luqueño busca reivindicarse esta noche 20:30 ante Ameliano.
Febrero 06, 2026 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
recoleta gana_65416485.jpg
Torneo Apertura
San Lorenzo y Recoleta, duelo para ganar confianza
San Lorenzo y Recoleta chocan desde las 18:30 en el Gunther Vogel.
Febrero 06, 2026 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GLaH3GdXcAAaPia.jpg
Torneo Apertura
Árbitros para la cuarta fecha
La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la cuarta fecha del torneo Apertura.
Febrero 05, 2026 07:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más