03 may. 2026
Olimpia

Richard Ortiz: “Olimpia es todo para mí”

Richard Ortiz, el eterno capitán de Olimpia, disfruta de su título número 11 con la franja azabache. “Es un orgullo estar en este club tan glorioso”, dijo.

Mayo 03, 2026 04:23 p. m.
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Richard Ortiz con el trofeo de campeón.

Foto: Renato Delgado - Última Hora

Hablar de Richard Ortiz es hablar de Olimpia. El eterno capitán franjeado suma un título más a su palmarés con la camiseta decana.

Ya son 11 las conquistas de Ortiz con el Rey de Copas. Tras el partido, el experimentado volante destacó el esfuerzo de sus compañeros y se mostró muy contento por alcanzar un nuevo título.

“Olimpia es todo para mí. Estoy muy feliz, después de que el año pasado pasamos mal, contento ahora y a disfrutar”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Es un orgullo estar en este club tan glorioso, representar a este equipo es algo único, contento y ahora a disfrutar”.

Ortiz, quien no pudo jugar ante Ameliano por acumulación de tarjetas amarillas, ahora se prepara para lo que será el duelo del miércoles ante Barracas Central por Copa Sudamericana.

LOS 11 TÍTULOS DE RICHARD

  • Torneo Clausura 2011
  • Torneo Apertura 2018
  • Torneo Clausura 2018
  • Torneo Apertura 2019
  • Torneo Clausura 2019
  • Torneo Clausura 2020
  • Copa Paraguay 2021
  • Supercopa Paraguay 2021
  • Torneo Clausura 2022
  • Torneo Clausura 2024
  • Torneo Apertura 2026
Richard Ortiz Olimpia Torneo Apertura
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