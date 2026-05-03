Richard Ortiz: “Olimpia es todo para mí”

Hablar de Richard Ortiz es hablar de Olimpia. El eterno capitán franjeado suma un título más a su palmarés con la camiseta decana.

Ya son 11 las conquistas de Ortiz con el Rey de Copas. Tras el partido, el experimentado volante destacó el esfuerzo de sus compañeros y se mostró muy contento por alcanzar un nuevo título.

“Olimpia es todo para mí. Estoy muy feliz, después de que el año pasado pasamos mal, contento ahora y a disfrutar”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Es un orgullo estar en este club tan glorioso, representar a este equipo es algo único, contento y ahora a disfrutar”.

Ortiz, quien no pudo jugar ante Ameliano por acumulación de tarjetas amarillas, ahora se prepara para lo que será el duelo del miércoles ante Barracas Central por Copa Sudamericana.

LOS 11 TÍTULOS DE RICHARD