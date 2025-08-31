Richard Ortiz: “No hay que darle por muerto a Olimpia”

Olimpia superó 2-0 a Sportivo Luqueño en Ciudad del Este con goles de Adrián Alcaraz y Richard Ortiz, de penal por la fecha 10 del torneo Clausura del fútbol paraguayo.

El capitán de Olimpia Richard Ortiz fue electo la figura del partido y brindó estas palabras al término del encuentro. “Nos pusimos el equipo al hombro, somos los únicos responsables y hoy demostramos que se puede”, arrancó diciendo.

Sobre la orden para encargarse del penal por parte del entrenador Ever Hugo Almeida, Richard indicó: “Me sorprendió, pero agarré confianza y por suerte pude convertir”.

Consultado sobre las palabras de Almeida en la semana donde explicó que Richard Ortiz está musculoso y no gordo, el capitán de Olimpia expuso su sentido del humor respondiendo entre risas: “No me quemés le dije al profe”.

Por último advirtió que no hay que descartarlo a Olimpia de la lucha por el título. “No hay que darle por muerto a Olimpia, nosotros seguiremos luchando partido a partido”, cerró.