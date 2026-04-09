08 abr. 2026
Olimpia

Richard Ortiz, el capitán de los 500 partidos

Ante el Audax Italiano, el capitán Richard Ortiz se convirtió en el segundo futbolista en llegar a los 500 partidos con la camiseta de Olimpia.

Abril 08, 2026 09:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Richard Ortiz

Richard Ortiz lleva 500 juegos con la camiseta de Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

Olimpia se estrenó este miércoles en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 frente al Audax Italiano, en condición de visitante. Este no es un partido más para el capitán Richard Ortiz, ya que con este llega a 500 encuentros con la camiseta que ama.

Richard Ortiz debutó el 23 de agosto del 2009 y desde entonces, hasta este miércoles, pasaron 500 batallas de un hombre que siempre estuvo firme para defender los colores de la casaca franjeada, con la que ha marcado 53 goles, 47 asistencias y 10 títulos.

Solo un hombre tiene más juegos que el capitán decano: Éver Hugo Almeida. Si bien en algún momento fue resistido por parte de la hinchada, el experimentado volante es actualmente uno de los símbolos del club de Para Uno y referente de la zona media del equipo dirigido por Pablo Sánchez.

Olimpia Richard Ortiz Copa Sudamericana
Redacción D10
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