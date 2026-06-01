Los posibles dorsales de la Selección Paraguaya para el Mundial 2026

La Selección Paraguaya ya tiene a sus 26 jugadores que defenderán la camiseta albirroja en el Mundial 2026 que arrancará en menos de dos semanas. Este lunes se dio a conocer a los leones que buscarán posicionar a Paraguay en lo más alto del plano internacional.

Varios de ellos ya cuentan con su dorsal asegurado para la máxima cita a nivel de selecciones debido a que estuvieron presentes en casi todas las convocatorias, pero otros, que no formaron parte de manera continua, fueron utilizando números que en ese momento estaban disponibles.

El número de los porteros

Si bien Roberto Fernández usó el 22 durante las Eliminatorias Sudamericanas, en el último combo de amistosos, en el cual coincidieron los tres porteros actuales, se adueñó del 1 dejando el 12 y el 22 para los otros cancerberos. Gastón Olveira debutó con el 22 en la espalda.

Jugadores con varios dorsales

Matías Galarza es uno de los que constantemente fue llamado por Gustavo Alfaro, aunque no se asoció a un número, ya que utilizó el 14, 8 y 23, entre otros, pero como los dos primeros prácticamente ya tienen dueño (Andrés Cubas y Diego Gómez), lo más probable es que se quede con el 23.

En los últimos amistosos, a Braian Ojeda se lo vio con el 20 en la espalda, después de haber usado el 23. La camiseta con el número 21 tuvo varios dueños y en la lista actual están dos jugadores que llegaron a ponerse esa casaca: Isidro Pitta y Gabriel Ávalos.

Isidro Pitta portó ese dorsal las veces que jugó por la Albirroja, pero su ausencia por lesiones dejó, de alguna manera, libre ese número. Gabriel Ávalos fue uno de los que lució el 21 en el último combo de amistosos, pero también llegó a tener el 9, 18, entre otros.

Los nuevos convocados

Será extraño ver el 11 y que el que lo utilice no sea Ángel Romero, quien quedó fuera de la lista final. En los dos amistosos recientes de la Selección Paraguaya, Maurício Magalhães fue el que lo portó, mas alguien con mayor presencia en el plantel podría tenerlo en la Copa del Mundo.

También en las últimas pruebas, Alexandro Maidana debutó con el 26 en la espalda, José Canale con el 25 y Gustavo Caballero con el 24. En conclusión, de los 26 llamados, 19 ya tienen su dorsal, mientras que siete (Maurício Magalhães, Braian Ojeda, Isidro Pitta, Gabriel Ávalos, Gustavo Caballero, José Canale y Alexandro Maidana) deberán repartirse los restantes que son el 11, 13, 20, 21, 24, 25 y 26.

Los dorsales de Paraguay:

1- Roberto Fernández

2- Gustavo Velázquez

3- Omar Alderete

4- Juan Cáceres

5- Fabián Balbuena

6- Junior Alonso

7- Ramón Sosa

8- Diego Gómez

9- Antonio Sanabria

10- Miguel Almirón

11- (Maurício Magalhães)

12- Orlando Gill

13-

14- Andrés Cubas

15- Gustavo Gómez

16- Damián Bobadilla

17- Alejandro Romero Gamarra

18- Alex Arce

19- Julio Enciso

20- Braian Ojeda

21- (Isidro Pitta o Gabriel Ávalos)

22- Gastón Olveira

23- Matías Galarza

24- (Gustavo Caballero)

25- (José Canale)

26- (Alexandro Maidana)