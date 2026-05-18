18 may. 2026
Sportivo Trinidense

A la caza del goleador histórico

Néstor Camacho se acerca a los 160 goles de Santiago Salcedo.

Mayo 18, 2026 06:58 a. m. • 
Por Redacción D10
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Zurda de oro. Néstor Camacho sigue camino a ser el máximo artillero.

Néstor Camacho puso el tercer tanto del Sportivo Trinidense frente a Cerro Porteño y en su cuenta personal significó el 148° tanto. Con esto, se quedó a 12 goles del máximo artillero de la Primera División del fútbol paraguayo, que es Santiago Salcedo.

“Seguimos aportando, seguimos sumando goles. Eso es importante en lo personal. La idea es ayudar al equipo, estar a la altura de las exigencias”, valoró en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

“La idea es seguir jugando, seguir estando a la altura de las exigencias hasta que el cuerpo permita. Este año cumplo 39 y creo que estoy todavía para unos añitos más y ojalá que se pueda romper esa estadística. Quedaría muy bien en lo personal llegar a ese número histórico”, aseveró.

Indicó que se ve jugando como mínimo por todo el 2027, aunque dijo que posteriormente a ese año deberá analizar su situación deportiva. En este semestre, entrando varias veces desde el banco, el goleador logró festejar 7 tantos y aún le queda un partido para cerrar el semestre.

Sportivo Trinidense Néstor Camacho Fútbol paraguayo
Redacción D10
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