Hasta las lágrimas: La emoción de Diego Gómez

La Selección Paraguaya de fútbol enfrenta en su debut a los Estados Unidos, en duelo a cumplirse este viernes 12 de junio, desde las 22.00 en el estadio de la Ciudad de los Ángeles. En la previa hablaron el profesor Gustavo Alfaro y Diego Gómez, que ocupó un momento muy especial.

“Me siento muy bien, la verdad que estoy muy tranquilo. Soy consciente de la enorme ilusión que tiene la gente de Paraguay con nosotros y también sabemos lo que significa representar a nuestro país. Después de tanto esfuerzo para lograr la clasificación a una Copa del Mundo, llegamos a este momento muy bien preparados” expresaba el jugador de la Premier League.

Sin embargo, el momento cumbre de la conferencia es cuando Diego Gómez, ya con la voz quebrada, expresó todo lo que sentía en ese momento sin filtros y con el corazón en la garganta.

“Muy contento acá de poder representar a mi país, que logramos después de mucho una clasificación. Me conocen a mí que yo soy muy emocional y la verdad que tratar de dar el 100% para darle esa alegría a toda esa gente”, tiró muy emocionado y recibiendo aplausos de los colegas presentes en la conferencia de prensa.