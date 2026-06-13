13 jun. 2026
Copa del Mundo

Australia vs. Turquía: Paso a paso

Australia se mide con Turquía en la continuidad del Grupo D de la Copa del Mundo, en el estadio BC Place Vancouver.

Junio 13, 2026 04:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Australia vs. Turquía

Mundial FIFA 2026 Turquía Australia
Redacción D10
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