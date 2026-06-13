Australia vs. Turquía: Paso a paso

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos, celebró la victoria ante Paraguay este viernes por 4-1 en el debut mundialista de Los Ángeles, aunque matizó que lo importante no es cómo se comienza, “sino cómo se termina”.
Decepción y caras largas se vieron la madrugada de este sábado en el microcentro de Asunción, la capital de Paraguay, después de la dura derrota de la Albirroja ante Estados Unidos por 4-1 en la Copa del Mundo, a la que el país suramericano regresó tras 16 años de ausencia.
Las selecciones de Haití y Escocia cerrarán este sábado en Boston la primera jornada del Grupo C del Mundial, que completan Brasil y Marruecos, en una velada emotiva por el regreso de ambos países a la competición.
Brasil y Marruecos protagonizan este sábado el primer gran duelo del Mundial 2026 en el MetLife de Nueva Jersey, el estadio de la final, donde se pondrán frente a frente la selección más laureada y la más prometedora, esta última golpeada por dos sensibles bajas de última hora.