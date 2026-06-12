El centro asunceno se tiñe de albirrojo

Con una diversidad de atracciones, el centro de Asunción empezó a recibir a miles de aficionados que se agolparon en el casco histórico de la capital para vivir a flor de piel lo que será el debut de la Albirroja en la Copa del Mundo 2026.

En familia para observar el partido de Paraguay. Foto: Andrés Catalán - ÚH

Toda calle Palma, a escasos metros de la redacción de D10, ya se encuentra casi llena, con miles de aficionados que se llegaron hasta el centro capitalino para vivir la gran previa del partido de Paraguay.

La pasión por la Albirroja se vive en todas las generaciones. Foto: Andrés Catalán - ÚH

La zona se volvió un lugar de mucha atracción con juegos, música, comidas típicas, baile y fiesta. Una pantalla gigante y un ambiente mundialista al fin se vuelve a vivir en el centro capitalino que tiene una gran fiesta a estas horas.

Clima de fiesta sobre Palma. Foto: Andrés Catalán - ÚH

Bullicio, bombas, gritos, cornetas y mucha algarabía a estas horas en el casco histórico de nuestro país, una zona tradicional que alberga todo el amor por la albirroja y donde esperemos se viva una gran fiesta de principio a fin.