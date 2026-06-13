12 jun. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay está siendo goleado

Estados Unidos está destrozando a Paraguay tras los primeros 45 minutos. El conjunto albirrojo, que arrancó bien, cayó notablemente después del primer tanto local.

Junio 12, 2026 11:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Estados Unidos Paraguay

Damián Bobadilla anotó en propia meta.

Foto: AFP

La Selección Paraguaya está mostrando su peor versión en la era de Gustavo Alfaro. Estados Unidos se fue a los vestuarios con un 3-0 que se adecua a lo que sucedió durante los primeros 45 minutos.

La Albirroja comenzó bien, presionando arriba y hasta insinuando cosas en la ofensiva. No obstante, a los 7’ se quebró el juego. Damián Bobadilla intentó interceptar un pase en el área y no hizo otra cosa que vencer a su propio arquero.

De ahí en más fue todo de Estados Unidos, que encontró por las bandas, principalmente por su lado izquierdo del ataque, espacios para atacar. Juan Cáceres y Junior Alonso sufrieron los desbordes locales sin poder detenerlos.

Folarin Balogun marcó un doblete, a los 31’ y 50’ para poner un 3-0 transitorio que, por cómo está jugando Paraguay, podría aumentar en el complemento. Gustavo Alfaro debe recurrir de manera urgente a cambios para mejorar la imagen colectiva y conseguir algún gol para descontar. ¿Quién debe entrar?

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Estados Unidos Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
paraguay ee.uu antecedentes_67901019.jpg
Selección Paraguaya
Los enfrentamientos contra el gigante de Norteamérica
Junio 12, 2026 08:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Los 8 estrenos de la Albirroja en mundiales
Las primeras presencias. Paraguay tendrá su debut en la Copa del 2026. Repasamos los otros 8 primeros partidos en la competición.
Junio 12, 2026 08:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026
Selección Paraguaya
Alfaro aguarda por ‘la Joya’ Enciso
El entrenador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, mantuvo este jueves el optimismo sobre el estado de recuperación de la estrella paraguaya, Julio ‘la Joya’ Enciso, quien todavía es duda ante el debut mundialista contra el país anfitrión, Estados Unidos.
Junio 12, 2026 08:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Selección Paraguaya
¿Julio Enciso será titular ante Estados Unidos?
Julio Enciso se entrenó con normalidad en la previa del debut y podría ser opción en el onceno de Paraguay para el debut frente a Estados Unidos.
Junio 11, 2026 03:20 p. m.
 · 
Redacción D10
55327793638_9554829c9b_k.jpg
Selección Paraguaya
Base sólida y conocida para el gran estreno
La Selección Paraguaya cumplió ayer su movilización más importante en California, Estados Unidos, apuntando al estreno en el Mundial, que será ante el elenco local, mañana viernes 12 de junio, desde las 22:00.
Junio 11, 2026 07:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Maurício
Selección Paraguaya
Maurício: “Siempre fue mi sueño estar acá”
Ante la ausencia de Julio Enciso, el jugador que se perfila como su reemplazante en el onceno es Maurício. El futbolista nacido en Brasil aseveró: “Siempre fue mi sueño estar acá y también de mi papá”.
Junio 10, 2026 06:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más