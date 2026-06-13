Paraguay está siendo goleado

La Selección Paraguaya está mostrando su peor versión en la era de Gustavo Alfaro. Estados Unidos se fue a los vestuarios con un 3-0 que se adecua a lo que sucedió durante los primeros 45 minutos.

La Albirroja comenzó bien, presionando arriba y hasta insinuando cosas en la ofensiva. No obstante, a los 7’ se quebró el juego. Damián Bobadilla intentó interceptar un pase en el área y no hizo otra cosa que vencer a su propio arquero.

De ahí en más fue todo de Estados Unidos, que encontró por las bandas, principalmente por su lado izquierdo del ataque, espacios para atacar. Juan Cáceres y Junior Alonso sufrieron los desbordes locales sin poder detenerlos.

Folarin Balogun marcó un doblete, a los 31’ y 50’ para poner un 3-0 transitorio que, por cómo está jugando Paraguay, podría aumentar en el complemento. Gustavo Alfaro debe recurrir de manera urgente a cambios para mejorar la imagen colectiva y conseguir algún gol para descontar. ¿Quién debe entrar?