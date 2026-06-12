Los enfrentamientos contra el gigante de Norteamérica

Guillermo Areco IG: Guille Areco

La Selección Paraguaya registra importante antecedente enfrentando a su similar de Estados Unidos por competiciones tanto oficiales como de carácter amistoso.

El primer cruce se produjo en la primera edición de la Copa del Mundo, en Uruguay 1930. El duelo marcó el bautismo albirrojo en certámenes ecuménicos, el 17 de julio de 1930 en el Estadio Parque Central de Montevideo, durante la fase de grupos.

La victoria de los norteamericanos fue por 3-0 con hat-trick de Bert Patenaude. En aquel primer juego, el equipo Yankee tenía una base de naturalizados británicos, que contaban con amplia experiencia jugando la Liga europea.

EN COPA AMÉRICA. Como juegos oficiales destacan dos enfrentamientos en Copa América entre Paraguay y Estados Unidos.

El 2 de julio de 2007 en el Estadio Agustín Tovar (Barinas, Venezuela), la Albirroja venció por 3-1 con tantos de Édgar Barreto, Salvador Cabañas y Óscar Cardozo.

A su vez, en la Copa América Centenario 2016, que se jugó en el Norte, el 11 de junio de 2016 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el local se impuso por 1-0.

Entre amistosos, los duelos fueron 6, con una victoria de Paraguay (en 2011 por 1-0), dos empates (0-0 en 1997 y 2-2 en 1998) y dos triunfos de los norteamericanos (2-0 en 2003, 1-0 en 2018 y 2-1 en 2025).

CIFRA. 2 victorias registra Paraguay ante EEUU en 9 juegos disputados. Fue 1 en Copa América y 1 en amistoso.