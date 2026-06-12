Así se vive la previa del debut de Paraguay en Los Ángeles

Estamos a pocas horas del histórico retorno de Paraguay a la Copa del Mundo, será nada más y nada menos que ante uno de los locales, Estados Unidos, a partir de las 22:00 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

En dicha localidad se encuentra la Casa Albirroja, el fan fest impulsado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para los compatriotas que disfrutarán de la música, gastronomía y cultura nacional.

La cultura se vive a flor de piel en la Casa Albirroja. @SantiRiquelme

Nuestro enviado especial, Santiago Riquelme, estuvo visitando la Casa Albirroja en Los Ángeles donde conversó con algunos hinchas y sacó algunas fotografías que las compartimos con todos ustedes en esta nota.

La infaltable cervecita de los perros previo al partido de Paraguay en la Copa del Mundo. @SantiRiquelme

Paraguay enfrenta a Estados Unidos a partir de las 22:00 en el SoFi Stadium por la fecha 1 del Grupo D de la Copa del Mundo. Gustavo Alfaro prepara su equipo estelar con Julio Enciso como carta de presentación que se encuentra plenamente recuperado.