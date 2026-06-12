12 jun. 2026
Selección Paraguaya

Así se vive la previa del debut de Paraguay en Los Ángeles

La Casa Albirroja es el fan fest de los paraguayos que se encuentran en Los Ángeles haciendo la previa del debut de Paraguay en la Copa del Mundo.

Junio 12, 2026 05:38 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-12 at 16.03.38.jpeg

La Casa Albirroja recibe a los hinchas de Paraguay.

@SantiRiquelme

Estamos a pocas horas del histórico retorno de Paraguay a la Copa del Mundo, será nada más y nada menos que ante uno de los locales, Estados Unidos, a partir de las 22:00 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

En dicha localidad se encuentra la Casa Albirroja, el fan fest impulsado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para los compatriotas que disfrutarán de la música, gastronomía y cultura nacional.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 16.03.39.jpeg

La cultura se vive a flor de piel en la Casa Albirroja.

@SantiRiquelme

Nuestro enviado especial, Santiago Riquelme, estuvo visitando la Casa Albirroja en Los Ángeles donde conversó con algunos hinchas y sacó algunas fotografías que las compartimos con todos ustedes en esta nota.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 16.03.41.jpeg

La infaltable cervecita de los perros previo al partido de Paraguay en la Copa del Mundo.

@SantiRiquelme

Paraguay enfrenta a Estados Unidos a partir de las 22:00 en el SoFi Stadium por la fecha 1 del Grupo D de la Copa del Mundo. Gustavo Alfaro prepara su equipo estelar con Julio Enciso como carta de presentación que se encuentra plenamente recuperado.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 16.05.37.jpeg

El diario Última Hora y D10 presentes en la Casa Albirroja.

@SantiRiquelme

Paraguay Copa del mundo Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
55327793638_9554829c9b_k.jpg
Selección Paraguaya
Base sólida y conocida para el gran estreno
La Selección Paraguaya cumplió ayer su movilización más importante en California, Estados Unidos, apuntando al estreno en el Mundial, que será ante el elenco local, mañana viernes 12 de junio, desde las 22:00.
Junio 11, 2026 07:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Maurício
Selección Paraguaya
Maurício: “Siempre fue mi sueño estar acá”
Ante la ausencia de Julio Enciso, el jugador que se perfila como su reemplazante en el onceno es Maurício. El futbolista nacido en Brasil aseveró: “Siempre fue mi sueño estar acá y también de mi papá”.
Junio 10, 2026 06:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Damián Bobadilla
Selección Paraguaya
Damián Bobadilla: “Nosotros venimos acá para ganar”
El volante de la Selección Paraguaya, Damián Bobadilla, afirmó: “Nosotros venimos acá para ganar, no venimos acá nada más para presentarnos”.
Junio 10, 2026 05:53 p. m.
 · 
Redacción D10
55325865543_ba570dc2b1_k.jpg
Selección Paraguaya
El histórico que se inclina por Olveira
Carlos Humberto Paredes valoró a los arqueros de la Albirroja y tiró su preferencia para el arco.
Junio 10, 2026 01:17 p. m.
 · 
Redacción D10
antony_silva.jpg
Selección Paraguaya
Antony Silva: “Regresamos al primer plano mundial”
El exportero de la Selección Paraguaya, Antony Silva, destacó la enorme importancia del regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo, resaltando el impacto que tendrá tanto para los futbolistas como para el crecimiento del fútbol nacional.
Junio 09, 2026 05:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez
Selección Paraguaya
“Esperamos mucho tiempo por este momento”: Gustavo Gómez
Después de tres ausencias seguidas, Paraguay está a días de volver a jugar un partido de una Copa del Mundo. El capitán Gustavo Gómez aseveró: “Esperamos mucho tiempo por este momento”.
Junio 08, 2026 12:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más