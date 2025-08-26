26 ago. 2025
Rally del Paraguay

Responsabilidad y gran orgullo

El piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano, campeón del WRC Rally de Concepción (Chile) en 2024, compartió sus expectativas de cara al WRC ueno Rally del Paraguay 2025, un evento histórico que pondrá a nuestro país en el centro del automovilismo mundial.

GzEV4VvXgAAtyHM.jpeg

Listo. Diego Domínguez Bejarano posando con el viejo equipamiento de su papá.

Con entusiasmo y compromiso, Domínguez expresó la emoción de competir en su tierra natal: “Es una gran responsabilidad correr en mi país. Si bien siempre estoy representando a Paraguay en el exterior, hacerlo en casa tiene un peso especial. Es una motivación enorme”.

Sobre su vehículo, detalló que se trata de un Turbo 1600 de 3 cilindros, un auto muy potente con excelentes suspensiones, ideal para los exigentes tramos del WRC. “Estamos listos. Vamos a estar probando el terreno y los esperamos a todos los que quieran venir a mirar”.

Durante su testimonio, Domínguez también destacó el trabajo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en la promoción del país: “Es muy importante lo que está haciendo Senatur para posicionar a Paraguay. Este tipo de eventos no solo son deportivos, también son una gran vitrina para mostrar lo que somos”.

Con tan solo 24 años, Diego se consagró campeón del mundo en la categoría WRC3, convirtiéndose en el primer piloto paraguayo en lograr este título. La hazaña se concretó en la última fecha del campeonato en Chile.

