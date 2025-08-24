Resistencia se impone en Guairá

Este domingo por la mañana se dio continuidad a la fecha 24 del torneo de la División Intermedia, con victoria de Resistencia sobre Guaireña y el empate entre Independiente y Santaní.

En Guairá, el conjunto chacariteño comenzó perdiendo por el tanto de Cristian Paredes, pero luego un golazo de tiro libre de Jorge Colmán hizo el 1-1 y más tarde Renato Mencia terminó por dar vuelta la historia en el Parque.

En el Ricardo Gregor, el Independiente que tuvo la vuelta de Pablo Caballero, igualó con el cuadro santaniano por el marcador de 1-1. Sergio Dietze adelantó al local, mientras que Antonio Samaniego marcó para la paridad final.

Este lunes se completa la fecha 24 con dos partidos. A las 16.00 Sportivo Carapeguá recibirá a Tacuary, mientras que a las 18.30 Deportivo Capiatá será local frente a Sportivo San Lorenzo.

