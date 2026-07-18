Remontada épica de Paraguarí ante Independiente

Paraguarí protagonizó una de las grandes remontadas de la fecha 15 de la División Intermedia al vencer por 3-2 a Independiente de Campo Grande, luego de estar dos goles abajo en el marcador. El conjunto del noveno departamento reaccionó en el tramo final del encuentro y consiguió un triunfo agónico que le permite celebrar una victoria luego de dos meses.

El equipo visitante tomó la iniciativa en la primera etapa y abrió el marcador a los 29 minutos. Dramane Diarra desbordó por la banda y asistió a Sergio Dietze, quien, tras insistir con dos remates dentro del área, logró vencer la resistencia de la defensa local para establecer el 1-0.

En el segundo tiempo, Independiente amplió la diferencia a los 58 minutos. Víctor Rivarola capturó un rebote dentro del área y definió con precisión junto al poste derecho del arquero Benítez, dejando la sensación de que el encuentro estaba encaminado para los de Campo Grande.

Sin embargo, Paraguarí reaccionó con determinación. A los 69 minutos, Roland Escobar desbordó por la derecha y envió un centro rasante que encontró a Blas Duarte, quien definió con eficacia para descontar y devolver la esperanza al conjunto local.

Cuando el tiempo se agotaba, el propio Escobar aprovechó un error defensivo de Independiente y, a los 85 minutos, marcó el empate 2-2. Ya en tiempo de adición, a los 90+5', apareció nuevamente Blas Duarte para conectar de cabeza un centro y firmar el 3-2 definitivo, desatando la euforia de la afición paraguariense.

Con este resultado, Paraguarí Atlético Club alcanza los 13 puntos y suma su tercera victoria en el campeonato, mientras que Independiente de Campo Grande permanece con 20 unidades. En la próxima jornada, que marcará el inicio de la segunda rueda de la División Intermedia, Paraguarí visitará a Deportivo Santaní e Independiente será local frente a Deportivo Capiatá.