El onceno de Argentina que buscará la cuarta estrella

Lionel Scaloni definió el onceno de la Selección Argentina para afrontar la gran final de la Copa del Mundo frente a España en Nueva York.
Finalmente, el DT albiceleste mete mano en el equipo y confirma tres cambios con respecto al último partido: Montiel por Molina, De Paul por Simeone y Nico González por Paredes.
El once de Argentina es con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.