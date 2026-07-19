19 jul 2026
Copa del Mundo

El onceno de Argentina que buscará la cuarta estrella

Con Messi a la cabeza, Argentina tiene el equipo confirmado para la gran final del Mundial 2026 ante España que arrancará a las 16:00.

Julio 19, 2026 02:45 p. m.
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Lionel Messi, capitán y referente de la Argentina.

THOMAS COEX/AFP

Lionel Scaloni definió el onceno de la Selección Argentina para afrontar la gran final de la Copa del Mundo frente a España en Nueva York.

Finalmente, el DT albiceleste mete mano en el equipo y confirma tres cambios con respecto al último partido: Montiel por Molina, De Paul por Simeone y Nico González por Paredes.

El once de Argentina es con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina España Mundial FIFA 2026
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