17 jul 2026
Intermedia

La fecha 15 arranca con un partidazo

La Intermedia vuelve a la acción hoy con el inicio de la fecha 15, que tendrá como único compromiso un duelo de alto voltaje en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Julio 17, 2026 07:29 a. m. • 
Por Redacción D10
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Líder. El 12 de Junio de Villa Hayes es el único puntero.

Desde las 19:30, en el estadio Facundo de León Fossati, el líder 12 de Junio recibirá a General Caballero de JLM, en un partido que puede marcar diferencias en la lucha por el ascenso.

El conjunto chaqueño llega como único puntero del campeonato con 30 puntos, producto de una gran campaña que lo mantiene como uno de los principales candidatos. Enfrente tendrá a un General Caballero que ocupa la tercera posición con 27 unidades y que buscará dar el golpe para llegar a la cima.

La importancia del encuentro aumenta por la paridad entre ambos equipos, ya que una victoria del conjunto mallorquino le permitiría igualar la línea del líder, mientras que el 12 de Junio intentará ampliar su ventaja y mantenerse firme en lo más alto.

Los dos equipos llegan con confianza luego de triunfar la fecha anterior. 12 de Junio derrotó por 1-0 a Guaireña y General por el mismo marcador a Encarnación.

Intermedia Fútbol paraguayo
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