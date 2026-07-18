17 jul 2026
Intermedia

12 de Junio sigue firme en la cima

El puntero cumplió en casa, derrotó a General Caballero y se mantiene como el principal candidato al ascenso tras disputarse el primer partido de la fecha 15.

Julio 17, 2026 09:33 p. m.
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Valioso triunfo del 12 de Junio.

Foto: APF.

El 12 de Junio de Villa Hayes dio otro paso firme en su camino hacia el ascenso al derrotar este viernes por 1-0 a General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio Facundo de León Fossati, por la decimoquinta fecha del torneo de la División Intermedia.

El único tanto del encuentro llegó a los 54 minutos de juego, cuando Édgar González sacó un potente remate de zurda para vencer al arquero rival y darle tres puntos de enorme valor al conjunto de Villa Hayes. En un partido equilibrado, el líder supo aprovechar su oportunidad y luego administró la ventaja para quedarse con una victoria clave.

Con este resultado, 12 de Junio reafirma su gran campaña y se mantiene firme en la cima de la clasificación con 33 puntos, mientras que General Caballero permanece con 27 unidades y pierde una buena oportunidad de acercarse al primer lugar.

La decimoquinta jornada continuará este sábado con tres compromisos: desde las 10:00 se enfrentarán Paraguarí e Independiente de Campo Grande, mientras que a las 15:00 se medirán Sportivo Carapeguá ante Guaireña y Benjamín Aceval frente a Resistencia.

Intermedia 12 de Junio General Caballero de JLM
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