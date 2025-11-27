Menú
Torneo Clausura
Libertad vs. General Caballero JLM: Paso a paso
Libertad y General Caballero JLM se despiden del Torneo Clausura en el estadio La Huerta.
Noviembre 27, 2025 05:13 p. m. •
Por
Redacción D10
Torneo Clausura
Libertad
General Caballero de JLM
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense abren la última fecha del Torneo Clausura en Villeta.
Noviembre 26, 2025 04:29 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Ameliano y Trinidense se despiden en Villeta
Ameliano vs. Trinidense será el partido inicial de este último capítulo del Clausura cuya denominación se refiere a los 90 años de vida institucional del Triqui, uno de los tradicionales equipos de Trinidad.
Noviembre 26, 2025 07:50 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Almeida se despide hoy de Olimpia ante el “2”
Olimpia enfrenta hoy al Gallo Norteño, desde las 19:30, en el estadio Erico Galeano de Capiatá, en la despedida oficial de Ever Almeida de la dirección técnica del Franjeado.
Noviembre 26, 2025 07:40 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Mañana inicia venta de entradas para el duelo Tembe vs. el Ciclón
Festín económico se avizora para las arcas del Atlético Tembetary en su último despedida de la Primera División.
Noviembre 25, 2025 08:12 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Bernay, “convencido” en lograr el objetivo de ganar el Clausura
El entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, espera una ayuda de Tembetary en la fecha 22 para lograr el título 12 de Aborigen en la Primera División.
Noviembre 24, 2025 05:47 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Así se jugará la última fecha del Clausura 2025
La APF programó la última jornada del torneo Clausura 2025 en donde se coronará a un nuevo campeón.
Noviembre 24, 2025 12:14 p. m.
·
Redacción D10
