El Guma despide al General

El juego arrancará a las 17:30 en el estadio La Huerta con el arbitraje de Aldo Quiñónez. Sus líneas serán José Villagra y Derlys González y en el VAR, Ulises Mereles.

Para el Guma será poner punto final de un torneo para el olvido, mientras que para el Rojo mallorquino será una despedida agridulce atendiendo que se consagró campeón de la Copa Paraguay y tiene la disputa de la finalísima de la Supercopa Paraguay el 6 de diciembre.

EN EL SINTÉTICO. Posteriormente, desde las 20:00, Recoleta FC recibirá a Nacional en el estadio Ricardo Gregor del club Independiente de Campo Grande. El juez del encuentro será Mario Díaz de Vivar y los líneas Luis Onieva y Nancy Fernández.